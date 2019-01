Los errores en defensa condenan al Ejea ante el Atlético Baleares

No pudo ser. El Ejea regresó a tierras aragonesas sin puntos y con la sensación que pudo hacer algo más en defensa . Y es que la zaga, en esta ocasión, no estuvo al nivel esperado y de las últimas jornadas. Funcionó hasta el 2-1. A partir de ahí, los errores se acumularon y eñ Atlético Baleares se aprovechó.

No empezó bien el Ejea, que a los ocho minutos encajaba el primer gol del partido. Un gran disparo de Samu, que sorprendió a Loscos, hizo que los palmensanos se adelantaran en el marcador. Pero la alegría local duró un minuto. Ramón devolvía la igualdad en el marcador poco después. Incluso Villapalos, a los 20 minutos, pudo culminar la remontada local pero Loscos estuvo muy acertado.

Los blanquiazules siguieron insistiendo y se hicieron con el dominio total del partido ante un Ejea mucho más defensivo. Así, los de Manix Mandiola tuvieron tres buenas ocasiones para ponerse por delante en el marcador pero el portero del conjunto aragonés estuvo muy seguro en todas ellas. A seis minutos para la conclusión, primer contratiempo para el Ejea con la substitución de De Mesa por David Mainz. A continuación, Guillermo Fernández Romo realizó un nuevo cambio dando entrada a Nacho. Segundo contratiempo. Antes del descanso aún hubo una gran ocasión de Vallori, pero el balón se le marchó fuera por muy poco. Acto seguido, el colegiado dio por finalizada la primera parte.

Tras el paso por los vestuarios, el Atlético Baleares saltó al campo con una marcha más que su rival decidido a ponerse de nuevo por delante en el marcador. Pero se encontró a un Ejea muy sólido en defensa que, además, no renunciaba al ataque e inquietó en varias ocasiones a Carl Klaus. Marcos de la Espada dispuso de la primera gran oportunidad del secungo acto, pero su remate dentro del área tras un lanzamiento de falta se marchó por encima de la portería visitante.

Siguió insistiendo el Atlético Baleares pero no encontraba la manera de hacer daño en la portería aragonesa. Loscos estaba siendo muy bien resguardado por una defensa que no daba ningún tipo de facilidad. Y tanto insistir tuvo su premio. Se cumplía el minuto 76 cuando un saque de esquina lanzado por Fullana fue rematado por Vallori en el segundo palo, tras un error en el marcaje. Jarro de agua fría para un Ejea que hasta entonces no había cometido ningún fallo en su zaga.

Y sin tiempo para reaccionar, Villapalos logró el tercer gol que sentenciaba el partido a falta de diez minutos para la conclusión del partido. Aún hubo tiempo para un cuarto gol, ya en tiempo añadido de la segunda mitad. Adri Hernández culmina una gran jugada local con un tiro cruzado dentro del área.

Poco después finalizaba el partido con la gran decepción de un Ejea que tuvoo controlado el partido hasta la recta final y cuando llegó el segundo tanto de los palmesanos.

Vestuarios

El técnico del Ejea, Guillermo Fernández Romo, muy descontento con el resultado final, comentó en rueda de prensa que 'la valoración es mala porque hemos perdido. Nos desconectamos en los últimos diez minutos tras encajar el 2-1 y cuando no pasaba nada. Además, hemos sufrido dos lesiones de dos jugadores fundamentales que nos han condicionado. Logramos igualar tras el empate, y en la segunda mitad hemos conseguido que no se generara situaciones de peligro. Y las acciones a balón parado nos han ganado justamente´'. Además indicó sobre el rival que ´'cuando uno es muy fuerte en su campo todos sufrimos. Si mantienen el estado de forma y el compromiso de los jugadores imporrantes jugarán el 'play off'.

Ficha técnica

SD Ejea: Loscos; Kevin Lacruz (Nacho Lafita, 41´), Andriu (Valero, 77´), Mingotes, Catalá; Julio de Dios, Moustapha, Suárez; Lucho, Ramon y De Mesa (David Mainz, 39´).

CD At Baleares: Carl Klaus; Kike López (Biel Guasp, 82´), Rubén González, Vallori, Álvaro Vega, Villapalos, Rovirola (Hugo Díaz, 55´), Marcos de la Espada, Nuha (Adri Hernández, 61´), Fullana y Samu.

Goles: 1-0 (8´): Samu. 1-1 (9´): Ramón. 2-1 (76´): Vallori. 3-1 (80´): Villapalos. 4-1 (92´): Adri Hernández.

Árbitro: Sauleda Torrent, catalán. Tarjetas amarillas al local Villapalos; y a los visitantes Julio de Dios y Ramón.

Campo: Son Malferit. Unos 1.500 espectadores.

