Resultados de la decimosexta jornada en Benjamín Preferente

Más igualdad de lo que dictamina el resultado final. Pronto se adelantó el Oliver, en un tiro lejano de Álvaro. No se vino abajo el San Gregorio por ese mazazo, y logró lo que no consiguen muchos equipos, quitarle la posesión a los azulgranas, y además con llegadas, aunque sin acierto. También Raúl tuvo una gran ocasión en un mano a mano que se fue por poco. El partido seguía por los derroteros de la igualdad, hasta que el Oliver dio dos zarpazos casi consecutivos para tumbar a un valiente San Gregorio, que se fue con un castigo mucho mayor del merecido.

Oliver: Jairo, Hugo, Álvaro, Samuel, Mateo, Marco, Albero y Omar. También jugaron: Jorge, Joel, Raúl, Adrián, Mario y Daniel (ps).

San Gregorio: Hugo, Alberto, Mario, Alejandro, Marcos, Jorge, Lakamin y Diego. También jugaron: David, Cristian, Izan, Efrén, Víctor y Marc (ps).

Goles: 1-0, min. 3: Álvaro. 2-0, min. 38: Samuel. 3-0, min. 41: Marco.

Árbitro: Baquero Martínez.

SANTA ISABEL 1 EL OLIVAR 3

Triunfo de El Olivar en el César Lainez para borrar el mal sabor de boca que le quedó al equipo tras la derrota de la semana pasada. Encuentro intenso, en el que el Santa Isabel compitió mejor que en anteriores ocasiones, aunque hubo más llegadas visitantes. Importante la consecución del segundo gol justo antes del intermedio. Segunda mitad muy buena de los olivareros, que fabricaron bastante juego, aunque estuvieron imprecisos en el remate a portería. Al final, gol del honor para el Santa Isabel, que solo sirvió para recortar un poco las diferencias.

Santa Isabel: Alexander, Mario, Pablo, Muñecas, Castaño, Héctor, Leo y Diego. También jugaron: Sergio, Samuel, Alejandro y Saúl.

El Olivar: Diego, Domínguez, Javier, Raúl, Arranz, Lemaitre, Taufiq y Hugo. También jugaron: Siraz, Samuel, Leo y Nicolás.

Goles: 0-1, min. 10: Taufiq. 0-2, min. 25: Lemaitre. 0-3, min. 34: Lemaitre. 1-3, min. 47: Samuel.

Árbitro: Modrego Guillén.

BALSAS PICARRAL 4 ACTUR PABLO IGLESIAS 3

Repitió victoria el Balsas ante el Actur, al que superó igual que en la ida. Fue un partido que llevaba bastante bien controlado el Balsas, pero en el que el Actur, con mucha entrega y esfuerzo, consiguió empatar, momento en el que se produjo la acción clave, que sucedió cuando los avispas chutaron directamente a portería en el saque de centro posterior al tanto, y Juan clavó el tercero de los suyos. Un gol más para cada uno y arreón final de los rojiblancos, que aunque merodearon, no llegaron a tener ocasiones suficientemente claras para llegar al empate.

Balsas Picarral: Erik, Jorge, Roberto, Juan, Mario, Héctor, Derick y Hugo. También jugaron: Alejandro, Iván e Iker.

Actur Pablo Iglesias: Raúl, Reda, Darío, Samuel, Fernández, Hugo, Iván y Víctor. También jugaron: Marcos, Eduardo, Alejandro, Ismael y Roque.

Goles: 1-0, min. 12: Derick. 2-0, min. 19: Iker. 2-1, min. 29: Fernández. 2-2, min. 34: Hugo. 3-2, min. 35: Juan. 4-2, min. 40: Iker. 4-3, min. 43: Alejandro.

Árbitro: Martínez Martínez.

SANTO D. JUVENTUD 5 ESCALERILLAS 2

Buena primera mitad del Escalerillas, que con el viento a favor dio el susto al Juventud, adelantándose en el marcador. Reacción local, que bastó para conseguir la igualada, resultado con el que se llegó a vestuarios. Más llegadas del Juventud en la segunda parte, con algunos tantos de bella factura. Acortaron distancias los del barrio Oliver, que tuvieron incluso la posibilidad de ponerse 4-3, con un lanzamiento al larguero. No quisieron más sustos los naranjas, que mataron el choque con otra bonita jugada con la que lograron el quinto y último gol suyo.

Santo D. Juventud: Guillermo, Diego, Izan, Rodrigo, Carlos, César, Jesús y Leo. También jugaron: Jesse, Aston, Raúl, Pablo y Lamine.

Escalerillas: Nicolás, Membrado, Damián, Ismael, Yusu, Rafita, Samuel y Raúl. También jugaron: Arturo, Wishdom, David, Dylan e Iván (ps).

Goles: 0-1, min. 12: Dylan. 1-1, min. 17: Pablo. 2-1, min. 32: Jesús. 3-1, min. 34: Raúl. 4-1, min. 35: Pablo. 4-2, min. 47: Yusu. 5-2, min. 48: Pablo.

Árbitro: Francés Aisa.

TARAZONA 2 AMISTAD 7

Escenario no esperado para comenzar, con un Tarazona desmelenado, que en un visto y no visto se puso con dos tantos de ventaja. Parecía que podía saltar el sorpresón en el Municipal de Tarazona, pero el líder dijo que no quería más sorpresas con el doble susto inicial, y se puso manos a la obra para buscar la remontada, que logró antes del cuarto de hora inicial. Con las aguas ya más tranquilas, un gol más sirvió para poner más tierra de por medio. Caso, al minuto de la reanudación, dejó el triunfo ya muy bien encarrilado para el Amistad, culminado con dos goles más al final.

Tarazona: Juan, Samuel, Sirvent, Marcos, Paul, Gregorio, Javier y Rodrigo. También jugaron: Villamayor, Iker, Luis, Unai y Héctor (ps).

Amistad: Sergio, Mateo, Jorge, Pablo, Fortún, Caso, Gorka y Leandro. También jugaron: Unai, Saúl, José, David y Hugo (ps).

Goles: 1-0, min. 1: Gregorio. 2-0, min. 3: Javier. 2-1, min. 9: Caso. 2-2, min. 11: Saúl. 2-3, min. 14: Caso. 2-4, min. 21: Jorge. 2-5, min. 26: Caso. 2-6, min. 46: José. 2-7, min. 50: Saúl.

Árbitro: Ceamanos Villa.

SAN JOSÉ 2 EBRO 7

Encuento marcado por el precioso y generoso detalle del San José, que se dejó encajar un gol tras haber marcado Abou, con el cancerbero Bevis estando en el suelo tras un saque en el que se hizo daño. Los entrenadores del cuadro azul no se lo pensaron dos veces y dejaron que los de La Almozara marcasen sin oposición. Un gesto digno de aplaudir. Por lo demás, triunfo claro del Ebro, con un Rubén desatado en un primer tiempo en el que el protagonismo goleador fue suyo. Buen manejo de pelota del Ebro, con mucho ritmo e intensidad, en un partido en el que fueron superiores.

San José: Alejandro, Iván, Bernad, Lafu, Martín, Matteo, Abou y Nicolás. También jugaron: Marcos, Gonzalo, Adrián e Iker (ps).

Ebro: Bevis, Hugo, Gonzalo, Diego, Coque, Papuc, Juan y Lucas. También jugaron: Guillermo, Rubén y Amador.

Goles: 0-1, min. 3: Rubén. 0-2, min. 10: Rubén. 0-3, min. 16: Rubén. 0-4, min. 22: Rubén. 1-4, min. 29: Lafu. 1-5, min. 36: Diego. 2-5, min. 40: Abou. 2-6, min. 41: Diego. 2-7, min. 46: Lucas.

Árbitro: Quiles Rodríguez.

HERNÁN CORTÉS 1 STADIUM CASABLANCA 3

Primera parte muy competida con más ocasiones para el Stadium Casblanca aunque el gol de Bellmunt vino a balón parado en una falta lejana, que terminó alojándose en las mallas. En la segunda mitad, mayor dominio del Hernán Cortés, aunque con escaso acierto de cara a portería, a pesar de hacer el 1-2, que sirvió para recortar diferencias. Mucha emoción por lo apretado del tanteador, y los verdes que esperaron casi al final para sentenciar la victoria, aprovechando la calidad de sus jugadores, que no perdonaron a la hora de realizar el definitivo 1-3

Hernán Cortés: Samuel, Juan, Adrián, Iván, Leo, Quintino, Aquino e Iñaki. También jugaron: Javier, Pedro, Chiki, Mario y Jaime (ps).

Stadium Casablanca: Lucas, Ortega, Vaquero, Roy, Héctor, Álex, Nicolás y Bellmunt. También jugaron: Jorge, Lostres, Hugo y Andrés (ps).

Goles: 0-1, min. 9: Bellmunt. 0-2, min. 28: Hugo. 1-2, min. 29: Juan. 1-3, min. 48: Álex.

Árbitro: Sisamón Campoy.

MONTECARLO 5 VALDEFIERRO 1

Cómodo triunfo del Montecarlo, ante un Valdefierro que cedió el balón a los rojillos, pero que intentó dejar pocos espacios en defensa y salir en contras verticales y rápidas. Tuvieron paciencia los rojillos en la confección de las jugadas, y tuvieron premio. Buscaron estirarse los visitantes, con algún disparo lejano, pero la ventaja fue siempre del Montecarlo, que terminó venciendo de manera clara.

Montecarlo: Pablo, Laserrada, Javier, Hugo, Óscar, Alejandro, Jaime y Eric. También jugaron: Adrián y Martín.

Valdefierro: Brayan, Víctor, Rubén, Samuel, Iker, Anquela, Hugo y Carlos. También jugaron: Óscar y Mauro.

Goles: 1-0, min. 7: Eric. 2-0, min. 23: Alejandro. 3-0, min. 28: Eric. 3-1, min. 35: Anquela. 4-1, min. 39: Eric. 5-1, min. 49: Alejandro.

Árbitro: Orcajo Ambroj.