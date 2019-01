Jesus Cabrero cuelga los guantes y se calza las botas en el Bolea

Jesús Cabrero, portero profesional de fútbol, de 37 años, natural de Bolea (Huesca), se retiró como futbolista la pasada temporada en el Mallorca tras jugar casi 200 partidos en Segunda División. Para «matar el gusanillo» como dice el cancerbero juega en el equipo de su pueblo, Bolea, en Segunda Regional, en el que ya ha disputado cuatro partidos, pero no de portero, puesto que ha desempeñado toda su carrera deportiva, si no de centrocampista. «Me propusieron jugar con los amigos de mi pueblo y no dudé ni un momento en echarles una mano. Es una manera de no alejarme del fútbol, porque físicamente me encuentro muy bien»