Peñas Oscenses-Binéfar, un duelo por la supervivencia

Fútbol. DH Infantil- Unión vs. Binéfar. Rubén Losada

La jornada 17 de la División de Honor Infantil comienza a primera hora del sábado en la Ciudad Deportiva, donde el Real Zaragoza recibe a un San José (9.15) que arrolló al Actur Pablo Iglesias (4-1) el pasado fin de semana. Por su parte, el filial blanquillo derrotó cómodamente al Binéfar (6-0), y gracias a la derrota del Stadium Casablanca, ya se coloca como líder en solitario con una ventaja en puntos más amplia que la que tenía anteriormente. Ocho puntos lo separan ahora del Montecarlo, segundo clasificado. Nos desplazaremos más tarde a Huesca para vivir uno de los choques de la jornada. El Binéfar visita el campo del Peñas (10.45) en un duelo de infarto por la supervivencia. Los binefarenses, con tan solo seis puntos en su casillero, continúan en el farolillo rojo con una racha negativa de diez encuentros consecutivos perdidos, mientras que el cuadro local va por una senda muy similar, y ocupa la antepenúltima plaza con nueve puntos. Cualquier acción puntual podría decantar la balanza para uno u otro lado, por lo que resultará fundamental la disposición táctica de cada conjunto. En juego algo más que tres puntos en juego.

Toda la información de la categoría

En el Municipal La Camisera, el Stadium Casablanca buscará reponerse de la dura derrota ante al Ebro (2-3) en el partidazo del pasado sábado intentando vencer al Oliver (11.40), que cayó por la mínima en su visita a Huesca. Los verdiblancos estuvieron a punto de empatar el choque después de ir perdiendo 0-2 y 1-3, pero los arlequinados supieron mantener su ventaja hasta el pitido final. Por su parte, el Oliver sigue en una cómoda situación, décimo con 21 puntos, pero no debe despistarse en esta segunda vuelta. Para cerrar la sesión matinal, el Olivar recibe a la Unión (12.45) en un encuentro seguro muy reñido y competido. Solo dos puntos separan a ambos conjuntos, posicionados muy cerca de la zona de descenso. El Olivar viene de perder en el feudo del Amistad (2-0), mientras que los de Vadorrey no fueron capaces de culminar su remontada ante un rival directo como el Peñas (1-1). Partido a cara de perro entre dos equipos que no acaban de arrancar, y con unas ganas locas de escapar del peligro.