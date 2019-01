El Zaragoza 2014 vuelve a la senda del triunfo tras superar al Cuarte

Fútbol. Regional Preferente Zaragoza 2014 vs Cuarte.

Partido de poder a poder el disputado en San Pantaleón. Los locales, que buscaban engancharse de nuevo a la zona noble de la tabla, salieron con una marcha más que sus rivales, que intentaban arrebatar el esférico a los locales, aunque sin demasiada fortuna. El Cuarte mejoró a los pocos minutos del comienzo, pero se encontró con un mazazo en forma de gol, obra de Julen a la salida de un córner. Logró rehacerse muy rápido el cuadro visitante, que consiguió el empate cuando tan solo había transcurrido un cuarto de hora. El gol, obra de Pablo, que transformo una pena máxima, espoleó a los locales, que se volcaron al ataque en busca del segundo gol, que llegó, otra vez, a balón parado. Vidal se elevó a los cielos de Juslibol y sacó un sensacional remate ante el que nada pudo hacer Montaner. Minutos después lograba poner tierra de por medio el conjunto rojillo que, de nuevo a balón parado, encontraba el premio del gol, en esta ocasión obra de Carlos. Así se llegó al final de la primera mitad con el 3-1 campeando en el marcador.

Tras la reanudación mejoró el Cuarte, que comenzó a tocar y a generar ocasiones en la meta de Rosado, que se mostró muy seguro durante todo el encuentro. Pudo recortar distancias César, pero no estuvo acertado en el remate. Los minutos corrían en el crono, y los verdes no conseguían acercarse en el marcador. El cuadro de Ricardo Gil dio un paso adelante, dejando espacio a la espalda de la zaga, algo que aprovecharon los hombre de Goran Drulic para llevar peligro a la meta de Montaner, que tuvo que atajar dos clara ocasiones de los locales. Al final el electrónico no se movió, dejando los tres puntos en casa de un Zaragoza 2014 que vuelve a mirar hacia arriba.

Ficha técnica