Chou, un chino en el fútbol aragonés

El entrenador dispone del nivel I de titulación y está en la Escuela de Entrenadores de Aragón haciendo el curso de nivel II, una titulación que le serviría para llevar en España equipos de Regional Preferente hacia abajo.

Chou llegó a Zaragoza hace once años para trabajar en la General Motors como ingeniero de calidad, y estuvo cinco años trabajando en la multinacional, pero eso no era lo suyo y decidió, montarse un negocio, como casi todos sus conciudadanos, que le funcionaba bastante bien.

El técnico jugó al fútbol en China en categorías formativas y siempre le ha gustado este deporte que ha llegado a disfrutar en algún equipo de fútbol 7 y de fútbol sala en Zaragoza, pero la faceta que más les gusta es entrenar, sobre todo a equipos de fútbol base. "Es muy bueno para mi ampliar mi experiencia como entrenador, ya que estoy empezando", señala Chou, que tiene las ideas muy claras sobre esta carrera deportiva. "Quiero sacarme los títulos en la Escuela de Entrenadores de Aragón y cuando pueda intentar entrenar algún club importante o profesional".

Víctor lleva la idea de acabar los tres cursos de entrenador en España, por el prestigio que tienen el fútbol español en el país asiático. "En mi país la gente piensa que en España están los mejores del mundo, tanto jugadores como entrenadores. Son muy admirados Iniesta y Xavi, exjugadores del FC Barcelona, o Isco o Sergio Ramos, del Real Madrid".

El entrenador chino está en un periodo de aprendizaje como técnico de fútbol formativo en Zaragoza y con el idioma no tiene problemas para comunicarse con sus jugadores. Su filosofía es clara: "Si entreno a los niños es para que ellos disfruten del fútbol también. Me considero un educador para enseñar a los futbolistas jóvenes como tendría que ser una buena persona. No solo es jugar al fútbol y ganar los partidos, si no también aprender a ser persona: educada y con valores".

La educación deportiva que ha aplica este técnico a su equipo es de respeto a todos que componen este deporte y va muy encaminada a la sabiduría oriental sobre este concepto. "Tenemos que educar a los niños para que sepan respetar a la gente, da igual si juegas bien al fútbol o si juegas mal, lo más importante es el respecto a los compañeros, rivales entrenadores, padres..."

Los amigos y la familia son uno de los grandes apoyos de este ingeniero que cambió el dibujo técnico por una pizarra: "Me animan y apoyan, sabiendo que me gusta tanto el fútbol. Mi mujer es la que más me comprende, porque comparte la idea de sacarse los títulos oficiales en España para poder seguir el camino del fútbol como entrenador".

Víctor Chou es un buen estudiante, sacrificado y con muchas ganas de aprender el oficio de entrenador en las clases que ejerce en la Escuela de Entrenador de Aragón que dirige Pedro Aróstegui. "Tengo muchas ganas de aprender y estudiar". Lo que más le gusta de las asignaturas es la táctica "me encanta", comenta porque le ayuda a ganar los partidos. El sistema 1-4-4-2 es el que utiliza Víctor todos los sábados con sus jugadores.

Uno de los deseos de este chino es volver a su país para ejercer de entrenador profesional en algún equipo. "Por eso, estoy estudiando mucho. Por otro lado, quiero coger experiencia como entrenador en Zaragoza. Cuando tenga todas las titulaciones de entrenador, igual vuelvo a China a entrenar, porque el fútbol allí a todo el mundo le gusta. A mi me parece que aún tienen que mejorar mucho, pero que van por muy buen camino", finaliza Chou

