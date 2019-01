Todas las crónicas de la decimocuarta jornada de Alevín Preferente

Actur PI: Tarín, Angulo, Rivera, Casado, Cebrián, Melic, Marcos, Gabriel, Abad, Andaluz y Norbert. También jugaron: Tabuenca, Andrés, Rodrigo, Lahoz y Edson.

St. Venecia: Sergio, Sarrato, Montel, Simón, Castillo, Lavilla, Suils, Pardillos, Somaló, Diego y Marcos. También jugaron: Máñez, Pérez, Jerez, Rubio y Salafranca.

Goles: 1-0, min. 12: Melic. 1-1, min. 22: Pardillos, de penalti.

Árbitro: Hernández Esteban. Expulsó por roja directa al local Rivera (57').

Consulta todas las noticias sobre la categoría.

ALCAÑIZ 0-3 ST. CASABLANCA

Buen partido del Stadium Casablanca en Alcañiz siendo dominador del partido de principio a fin. De no haber sido por los porteros locales, el resultado podría haber terminado siendo más abultado. No obstante, la primera ocasión fue de los locales, aunque Monteiro acabó encontrándose con Chabier y el acercamiento no se transformó en gol. Esto no fue más que un espejismo, ya que sería la única ocasión del Alcañiz, que quedó eclipsada por los tantos del Stadium Casablanca, obras de Tobajas por partida doble y Bellmunt.

Alcañiz: Gil, Samir, Pallarés, Martín, Anento, Bielsa, Monteiro, Losilla, Nicolás, Royo y Arturo. También jugaron: Pitarque, Popa, Robres, Romero y Griñón.

St. Casablanca: Chabier, Navarro, Retornano, Azcón, Álvaro, Bellmunt, Blancas, Franco, Marco, Tobajas y Andújar. También jugaron: Mauléon, Linares, Santiago, Saúl y Arilla.

Goles: 0-1, min. 20: Tobajas. 0-2, min. 21: Bellmunt. 0-3, min. 33: Tobajas.

Árbitro: Peralta Guillén. Amonestó al visitante Retornano.

EL SALVADOR 0-4 HERNÁN CORTÉS

Yoel firma un póker de goles y se lleva los puntos de casa de El Salvador. El Hernán Cortés empezó más fuerte que los locales. Pasados ligeramente los primeros 10 minutos, el electrónico ya reflejaba el resultado de cero a dos. El Hernán Cortés dominó el centro del campo y no dejó de crear peligro mandando balones a la espalda de la defensa de El Salvador, lo que les podía haber dado algún que otro gol de ventaja. Una vez reanudado el juego, los locales intentaron jugar de una forma más elaborada, pero lo poco que les duraba el balón en su posesión provocó que de nuevo el Hernán Cortés se hiciera dominador del partido. Yoel anotó otros dos goles en los minutos 38 y 42 para acabar de firmar la goleada.

El Salvador: Miranda, Diego, Flamarique, Alberto, Yugueros, Divasson, Glera, Ara, Remacha, Castillo y Beltrán. También jugó: Giménez.

Hernán Cortés: Peguero, Grávalos, Amine, Aparicio, Yoel, Daniel, Serrano, Hugo, De Miguel, Torres y Subías. También jugaron: Morote, Berrio, Trullén, Maxim y García.

Goles: 0-1, min. 7: Yoel. 0-2, min. 11: Yoel. 0-3, min. 38: Yoel. 0-4, min. 42: Yoel.

Árbitro: Franco Pinto.

MONTECARLO 3-0 AMISTAD

El Montecarlo ganó con solvencia al Amistad en un encuentro que los de La Paz empezaron con buen pie ya que se en el primer minuto se pusieron por delante en el marcador gracias a Bordetas. A los 10 minutos el luminoso reflejaba el resultado de dos a cero tras el gol de Sancho. Pasado el tiempo de descanso, el guion fue el mismo, con el Montecarlo teniendo las ocasiones más claras, pero con un poco menos de control sobre el juego, mientras que el Amistad protagonizó algún que otro acercamiento, pero sin mucho peligro. En el minuto 52, Pérez acabó de sentenciar el partido con un cabezazo a la salida de un córner.

Montecarlo: Ramiro, Bermejo, Puertas, Asensio, Pérez, Núñez, Bordetas, Dos Santos, Héctor, Roche y Sancho. También jugaron: Bretos, Martinelli, Garcés, César y Uche.

Amistad: Bernal, Marín, Abad, Manuel, Silva, Gonzalo, Rau, Jurado, Moreno, Barcelona y Héctor. También jugaron: Vicente, Ángel, Pinilla y Gimeno.

Goles: 1-0, min. 1: Bordetas. 2-0, min. 10: Sancho. 3-0, min. 52: Pérez.

Árbitro: Espino López.

EBRO 2-1 OLIVER

Ebro: Mena, SIlvestre, Sanz, Raúl, Navarro, Cuesta, Val, Ondiviela, Barcelona, Rebullida y Ramón. También jugaron: Lobato, Emilio, Tchente, Izan y Pereira.

Oliver: López, Enrique, Badía, Guerrero, Guillermo, Palomeras, Acerete, Ariño, Iker, Trallero y Andrés. También jugaron: Delio, Kyei, Terraz, Kristian y Óscar.

Goles: 1-0, min. 10: Rebullida. 2-0, min. 32: Izan. 2-1, min. 58: Guerrero.

Árbitro: Ruiz Figueroa.

HELIOS 0-5 JUVENTUD

Helios: Daniel, Iguacel, González, Ojeda, Díez, Quijada, Dalmau, Soriano, Asun, Romero y Samuel. También jugaron: Eduardo, Baró, Aragüés, Fáundez y Lisbona.

Juventud: Enzo, Córdoba, Garrido, Ara, Larrea, Fernández, Lucas, Romero, Gómez, Acero y Marcos. También jugaron: Trasca, Calvo, Adrián, Aitor y Stan.

Goles: 0-1, min. 10: Garrido. 0-2, min. 26: Aitor. 0-3, min. 46: Romero. 0-4, min. 52: Ara. 0-5, min. 56: Adrián.

Árbitro: Fernandes Pereira.

UNIÓN - BALSAS

RACING CLUB ZARAGOZA – REAL ZARAGOZA

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.