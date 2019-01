La falta de acierto en el remate penaliza al Ebro

Desperdició el Ebro una excelente oportunidad para haberse acomodado en la mitad de la tabla, con un empate que deja una satisfacción escasa. El equipo finaliza la primera vuelta con 21 puntos, tres menos que la temporada pasada, y entre medias de un amplio pelotón de equipos con los que deberá jugarse la permanencia en los 19 partidos restantes.

Que los puntos no se quedasen en La Almozara no se le puede achacar a otra cosa más que a la grave falta de acierto que los arlequinados mostraron. En una categoría tan igualada, donde los partidos se deciden por detalles, no es demasiado aconsejable marrar lo perdonado hoy, porque el rival no suele ser tan condescendiente. Tampoco hay que dejar pasar que si no es por un paradón memorable de Salva, el primer sofocón del año, hubiese sido una realidad.

Arrancó todo a pedir de boca para el Ebro, que hizo el 1-0 rápidamente. Saque de banda de Teo Tirado, que despeja la defensa, y el rechace le cae a Gerrit, que un poco más atrás de la corona del área, empala perfecto, para de chut raso superar a Olmedo. Controló bien el conjunto de Manolo González el resto de primer tiempo, con un firme trabajo defensivo, que anuló cualquier llegada del filial granota. En el añadido de este periodo, y con un futbolista menos, al estar siendo atendido Raúl, Jon Ander cabeceó al palo una falta magníficamente templada por Gerrit.