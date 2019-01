El Borja estira su buen momento ganando por la mínima al Almudévar

Suma y sigue para el Borja, que con una racha de 13 de los últimos 15 puntos conseguidos, ve cada vez más cercanos los cuatro primeros lugares . Un tanto en el descuento de la primera mitad y una defensa impenetrable, bastaron para superar a un buen Almudévar, que quizá no mereció irse de vacío del Manuel Meler.

Muy igualados los 45 minutos iniciales, tanto que resultó muy complicado presenciar ocasiones de peligro. Apenas un par para los locales y una para los visitantes, hasta que se llegó a un frenético minuto 45, en el que pudo darse cualquier escenario. Un minuto antes, Carlos Calvo disparó con contundencia y el palo evitó que los de Josete se pusieran por delante. En la jugada siguiente, rápida acción de ataque del Borja, y Vitolo que adelantaba a los suyos, dejando con cara de asombro a un Almudévar que veía con desesperación como del posible 0-1, se pasaba en un visto y no visto a ventaja a favor del Borja.

No dejó ningún resquicio el Borja tras la reanudación, en un trabajo ímprobo de los once futbolistas titulares y quienes salieron posteriormente. Arrancaron mejor los borjanos, para posteriormente dejar que el Almudévar lo intentase y fuese cayendo fruto de la desesperación con el paso de los minutos, tras ver que no solo era incapaz de perforar la portería de Siro, sino ni siquiera de acercarse a ella.

El tiempo fue desgranándose, y ya no iba a haber más variaciones. Valió el gol de Vitolo para que el Borja regrese de la mejor manera posible tras el parón navideño.

Ficha técnica:

Borja: Siro, Mata, Machote, Motero, David Martínez, Dela (Roncal, 83), Álex Rubio, Matías, Vitolo, Íñigo Jiménez (Cardiel, 69) y Jony (Diego Puig, 90).

Almudévar: Pablo, Almerge, Val, Uche, Javito, Arnedillo, Eliezer (Abizanda, 61), Verge (Calderón, 71), Maceira, Carlos Calvo y Gorka (Cabellud, 61).

Goles: 1-0, min. 45 Vitolo.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a los locales Matías, Vitolo y Cardiel y a los visitantes Verge y Calderón.

