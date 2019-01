Al Ejea le sobran once minutos en Perelada

El Ejea no empezó el año de la mejor manera. Los de Guillermo Fernández Romo perdieron en tierras gerundenses en un partido con dos partes muy diferenciadas. Una primera donde el once aragonés fue mejor e incluso se adelantó en el marcador y pudo irse al vestuario con el trabajo prácticamente hecho ya que dispuso de buenas ocasiones de gol. Sin embargo, la expulsión de Andriu fue un contratiempo inesperado que supo explotar perfectamente los catalanes. En cuatro minutos remontaron el marcador adverso y consiguieron ganar. Aunque las decisiones arbitrales fueron muy protestadas por los aragoneses en los minutos finales del encuentro.

El partido empezó con un susto para el portero aragonés Rafa Santos, que vio como el balón lanzado por Álex Pachón se estrelló en el palo en la primera acción ofensiva local. El visitante De Mesa fue el primero a tirar a puerta para los de fuera. Los ejeanos se envalentonaron y poco después Ramón tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador pero José Suárez, en una gran intervención, evitó el primer tanto. Luego fue el turno de Raúl y De Mesa, pero también con escasa fortuna. Y a tres minutos para el descanso, llegó el premio a la constancia del Ejea. Un disparo cruzado de Diego Suárez, que superó al portero local, tras una jugada de fuera de banda significó el (0-1).

Tras el paso por los vestuarios, el Peralada salió con el objetivo de revertir la situación adversa. Rober probó sorprender a Rafa Santos desde la izquierda, pero el meta envió el balón a córner. Poco después, Pau Miguélez envió al travesaño. Un auténtico susto para el Ejea que veía como su rival presionaba. En el minuto 71, en pleno dominio local Álex Pachón volvió a dejar pasar una buena ocasión para empatar. Los visitantes se defendían como podían y su técnico empezó a mover el banquillo para cambiar la dinámica peligrosa que tomaba el enfrentamiento. Y cuando se enfilaba la recta final del partido, el Ejea se quedó en inferioridad numérica después de que el defensa Andriu viera la roja directa. Fue clave porque prácticamente en la siguiente jugada Pau Miguélez empataba el partido. Sin tiempo para intentar reponerse, el conjunto aragonés vio como el Peralada conseguía remontar el marcador con el segundo tanto. En este caso fue Andzouana el que puso el (2-1) en el marcador. Una serie de rebotes dentro del área visitante acabó con el remate de cadeza del verdiblanco.

Un auténtico jarro de agua fría. De ahí hasta el final, el Ejea intentó un último esfuerzo para salir de Peralada con algo positivo, pero su rival supo defenderse con mucho orden y apenas pasó apuros para conservar su mínima renta en el marcador y sumar tres valiosos puntos.

Guillermo Fernández, entrenador del Ejea mostraba su descontento con el resultado final: ´´Pienso que hubo dos partidos muy diferenciados. Uno hasta el el minuto 77 que llega la expulsión de Andriu y otro después de eso. Hasta ese momento, el equipo ha respondido con las buenas expectativas que veníamos, siendo dominador de las ocasiones y de lo que pasaba y siendo mejor. Nos pusimos por delante, además su portero, Suárez, ha sido el héroe del Peralada. La segunda parte la afrontamos dominando los tiempos del partido pero ha llegado esa jugada tonta en la que creo que no hay justificación. Es un error de dos. El primero que se equivoca es mi jugador ya que no le tiene que decir nada al árbitro, aunque no fuera significativo para que le mostrase una roja directa´´.

CF Peralada: José Suárez; Iago López, Jordan (Kilian, 57´), Santi Bueno, Teo (Ferraresi, 46´), Andzouana; Rober, Montes; Pau Miguélez, Mario (Moha, 77´) y Álex Pachón.

SD Ejea: Rafa Santos; Kevin (Lafita, 85´), Andriu, Mingotes, Catalá; Julio de Dios, Moustapha, Diego Suárez (Valero, 73´); Raúl (Garde, 64´), Ramón y De Mesa.

Goles: 0-1, min.42: Diego Suárez. 1-1, min.79: Pau Miguélez. 2-1, min.83: Andzouana.

Árbitro: Varón Aceitón, del colegio balear. Amonestó al local Álex Pachón y a los visitantes Catalá, Ramón y Julio de Dios. Además expulsó por roja directa a Andriu (76).

