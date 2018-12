Un gol de penalti le vale al Borja para superar al Tamarite y lograr su segundo triunfo seguido

Los 35 minutos restantes fueron más insulsos. Los de Juan González dominaron sin ocasiones, mientras que el Tamarite apenas inquietó en un disparo que atajó Siro sin más apuros. Lamentar de este primer tiempo la lesión de Ramón, que tuvo que ser sustituido por Alexis.

Consulta todas las crónicas de Tercera División

La incertidumbre se mantuvo hasta el pitido final, y es que el Borja no pudo poner el sello al partido, y eso estando con un gol de ventaja, es letal. No es que los literanos metieran el miedo con unas oportunidades que no llegaron, pero siempre parece que cuando se perdona, te van a acabar castigando.

Y es que hasta tres veces tuvieron la sentencia los borjanos, en una falta de Mata bien parada por Salas, en un mano a mano mal resuelto por iñigo Jiménez y una contra sin resolución positiva de Jony.

Al final, no hubo más novedades, y bastó el gol anotado desde los once metros en el primer tramo del partido jugado ayer en el Manuel Meler.

Ficha técnica:

Borja: Siro, Mata, Machote, Motero, David Martínez, Roncal, Dela (Cotoño, 85), Matías, Vitolo (Cardiel, 74), Íñigo Jiménez (Ibra, 80) y Jony.

Tamarite: Salas, Altemir, Jordi Ars, Ferrán, Varilla, Pol Raluy, Xexi (Drammeh, 78), Ramón (Alexis, 24), Feliu, Romero y Bernadó (Lozano, 46).

Goles: 1-0, min. 10, Mata, de penalti.

Árbitro: Monterrubio Torres. Amonestó a los locales Mata, Roncal, Machote y Motero y a los visitantes Pol Raluy, Jordi Ars y Altemir.

Más información del deporte regional en la web de Afición