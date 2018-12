El Olivar sucumbe a costa de un potente Barcelona

Consulta todas las noticias del fútbol juvenil

Se estiraron los zaragozanos, y Asier puso un buen centro al que Aguirre no llegó, y un poco más tarde, sacaron una rápida contra, que la defensa evitó que llegase a algo más. De haber tenido algo más de precisión, el susto dado podía haber sido de mayor consideración. Transitaba el choque por su fase más nivelada, con El Olivar sin pasar apenas apuros, cuando iban a adelantarse los de casa, en un centro de Rosanas, en el que Marqués arranca en posición dudosa, controla mal, se escora hacia el costado derecho del área, pero define bien ante Artero. Tras un gol anulado a Antonio Jesús por fuera de juego, llegaría el segundo tanto, en una falta escorada, que saca rápido Ansu, con los olivareros pendientes de donde situar la barrera, el cuero le cae a Antonio Jesús, que fusila sin contemplaciones. Un tímido cabezazo de Iván Vicente, atrapado por Tenas, fue lo último en ataque de El Olivar en el primer periodo.

El regreso del descanso no pudo tener consecuencias más negativas. Pase bombeado desde atrás que supera a la defensa, Marqués lo pincha, se orienta, encara al cancerbero maño y lo supera. Los de Denis Silva salieron en tromba, y tuvieron varias opciones más para colocarse con una ventaja aún mayor. En una de las veces que pudo llegar al área el conjunto aragonés, Aguirre tuvo una posibilidad clara de ver puerta, pero su lanzamiento tropezó con un defensor y hubo saque de esquina.

El delantero Marqués iba a culminar una matinal de pleno acierto, con su tercer tanto particular y cuarto del Barcelona, en una jugada parecida a la del gol anterior. Pelota larga de Sola, que de nuevo no iba a perdonar. De aquí al final, intentaron los de Rafa Gracia no irse de vacío, consiguiendo al menos un gol, pero no pudieron lograrlo. A partir del domingo vuelve la liga para El Olivar. Habrá que hacer una gran segunda vuelta para lograr la permanencia, y el partido ante la Penya Arrabal tendrá que ser el primer paso para conseguirla.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Tenas, Rosanas, Comas (Sola, 46), Alejandro, José, Jandro, Serrano (Konrad, 77), Nico (Álex Rico, 61), Marqués, Antonio Jesús y Ansu (Nils, 64).

El Olivar: Artero, Iván Vicente (Casaló, 46), Alfredo, Ferruz, Asier (Gumiel, 55), Montllor, Salas, Jorge Rey, Rúa (Mario Ruiz, 46), Seguí (Herrero, 55) y Aguirre.

Goles: 1-0, min. 25: Marqués. 2-0, min. 35: Antonio Jesús. 3-0, min. 46: Marqués. 4-0, min. 61: Marqués.

Árbitro: Díaz Díaz (Comité catalán). Amonestó a los locales Rosanas y Álex Rico y a los visitantes Montllor y Alfredo.

