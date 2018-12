El Almudévar doblega sin demasiados problemas al Sabiñánigo

Consulta todas las crónicas de Tercera División.

Nada más comenzar, Peñaloza probó suerte con un tiro raso y el guardameta visitante detuvo bien el balón. En pleno domino amarillo, pudo marcar Gerard al cuarto de hora pero su tiro se fue alto. La mejor ocasión del Almudévar en este primer periodo fue una colada de Gerard que se plantó ante David probó fortuna optando por un chut que desbarajustó el meta blanquirojo con una gran parada. Pasada la media hora el jugador local, Macías, ponía aprueba de nuevo a David. Al filo del descanso, el Sabiñánigo tiraba por primera vez entre los 3 palos, un tiro de Berdún que se marchaba por alto.

Tras el paso por vestuarios el partido siguió por el mismo camino, dominio claro del Almudévar, con un juego rápido, claro y muy fluido. En el minuto 49 una buena combinación de Arnedillo y Macías, la culminaba Edu con un trallazo puso contra las cuerdas al protagonista del choque, el meta David, encargado de salvar a su equipo a estas alturas de partido. 'Tanto va el cántaro a la fuente' que de nuevo Arnedillo rompía el marcador inicial en el 54 aprovechando un centro de Gerard. Tras el primer tanto, continuaba el vendaval amarillo. La única ocasión para empatar esta segunda mitad por parte del Sabiñánigo, llegó en el 75, pero Barba remató alto. Las ocasiones del Almudévar para haber obtenido el segundo gol, que le diese tranquilidad en el marcador, fueron continúas pero no acabaron encontrando la recompensa del segundo tanto. Por otro lado, el Sabiñánigo lo intentó al final con algún balón largo, que no creó ningún peligro a la férrea defensa del Almudévar.

Ficha técnica:

Almudévar: Pablo; Val, Belenchón, Jaime, Javito, Arnedillo, Macías, Gerard (Gustavo, 63´), Edu (Ojeda, 87´), Carlos Calvo y Peñaloza (Iván, 80´).

Sabiñánigo: David, Israel, Richi (Tapia, 69´), Auria (Ibra, 60´), Lardiés, Casero, Berdún (Monge, 69´), Osanz, Silva, Barba y Paules.

Árbitro. Sr, Almenara. Amonestó a los locales Jaime, Peñaloza, Iván y Belenchón. Y a los visitantes Israel, Ibra y Richi. Expulsó a Monge del Sabiñánigo (95).

Gol: 1-0, min.54: Arnedillo.

Incidencias: Partido en el que el Almudévar tuvo las ausencias de sus jugadores Almerge y Uche que estuvieron con la S.D. Huesca de 1ª División en su partido de Copa con el Ath. Bilbao. Almerge incluso debutó en 1ª División el once inicial.

