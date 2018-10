Fernando Liñán, jugador del Ebro, vivirá su tercer sueño copero

Es el único jugador español de Segunda División B que ha podido disfrutar de tres eliminatorias consecutivas frente a equipos que juegan competiciones europeas: primero fue el Sevilla, hace dos temporadas, que no tuvo piedad del Formentera y dejó sentenciada en la isla la eliminatoria (1-5), y logró una goleada (9-1) en el Sánchez Pijuán.

La campanada a nivel nacional llegaría la pasada temporada eliminando a un equipo como es el Athletic en los dieciseisavos de final de la competición. El equipo de Fernando Liñán empató (1-1) en la isla ante casi 3.000 espectadores, ganando (0-1) con un remate en el minuto 93, cuando el árbitro estaba a punto de pitar el final en San Mames, con Liñán como pieza básica en el centro del campo de su equipo. En octavos cayó ante el Alavés tras perder los dos partidos de la eliminatoria.

Esta vez será el equipo de Marcelino García Toral quien tendrá que sufrir al Ebro, que está dispuesto a dar la batalla al conjunto che en La Romareda. «Esta claro que tenemos que disfrutar de la eliminatoria y que para nosotros sea una gran fiesta. El Valencia es un equipo de Primera División que está jugando la Liga de Campeones, uno de los grandes y habrá que tomársela de esa manera», afirma.

El jugador quería el Real Madrid o el Barcelona en su tercer sorteo de esta ronda copera: «Si que es verdad que a nivel personal me he llevado una mini decepción, porque es en el tercer sorteo que estoy, y ya me merecía un Real Madrid o un Barça», indica el centrocampista del Ebro.

Un jugador con experiencia en este tipo de partidos que vive ilusionado las últimas horas: «Para un jugador como nosotros es muy importante jugar este tipo de partidos. Son super bonitos para todos. Además, para darte a conocer a nivel nacional como jugador y como equipo. El jugador incide en que «no hay que jugar con ansiedad ante el Valencia, si no que hay que disfrutar, cada momento tiene que ser especial, tanto en La Romareda como en Valencia, que igual no te sucede mas en tu vida deportiva».

