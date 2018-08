El Utebo le da la vuelta al partido ante el Monzón

Utebo y Monzón volvían a verse las caras, después de también enfrentarse en la última jornada de la pasada temporada. Por entonces, el resultado no era significativo, pues los puntos no tenían valor en lo que a la clasificación se refiere, pero esta vez, si que empezaba la cuenta de la campaña 2018-19. El resultado volvió a ser el mismo y los puntos se quedaban en Santa Ana.

Comenzó dando y mandando el conjunto de Mario Vicién, que sorprendió de entrada a un Utebo que entró frío y recibió un jarro de agua aún más congelada con el tanto anotado por Boriko en el minuto tres. Aunque es duro recibir un gol tan madrugador, poco a poco se fueron rehaciendo los de casa, pero el Atlético Monzón, bien plantado se fue con la ventaja al intermedio gracias a su buen arranque.

La segunda mitad tuvo un nítido color azul. El dominio fue total, disponiendo de varias ocasiones que no se materializaron. No fue hasta el tramo final cuando el Utebo que dirige Juan Carlos Beltrán le dio la vuelta, con dos acciones a balón parado. Primero Javi Rodrigo, de cabeza en el primer palo, cabeceaba y casi sobre la bocina, Félez, con el pie, dejaba el triunfo en Santa Ana, y dejando con mala cara a un Monzón que luchó mucho para al menos haber sumado algo. Aunque se mostraron muchas tarjetas, hasta un total de once, no fue en un encuentro duro ni mucho menos, y muchas de las cartulinas mostradas, lo fueron por agarrones.

