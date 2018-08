Gran fin de semana de fútbol juvenil en El Olivar

Intensa jornada de fin de semana en las instalaciones del Estadio Miralbueno El Olivar, que acogió la primera edición del Torneo Nacional de División de Honor Juvenil.

El Olivar, Real Zaragoza y Stadium Casablanca demostraron estar listos para la cita liguera, que llegará el próximo fin de semana, y aunque no obtuvieron el premio mayor, que fue a parar a las manos del Valencia CF, con el mítico jugador valencianista, Mista como entrenador.

Tras un sábado en el que se disputaron seis partidos de 45 minutos, con los participantes divididos en dos grupos de tres equipos cada uno, llegaba la cita del domingo, donde los valencianos se adjudicaban esta edición tras llegar a la final y enfrentarse en la misma al Real Valladolid a los que vencían por la mínima: 2-1. No lo pusieron nada fácil los castellanos que en especial en la segunda parte, parecían tomar el mando del partido pero fueron los "ches" quienes gracias a una contra bien llevada, abrían el marcador y ponían el 1-0 en el marcador. Corría el minuto 74 de partido. No pasaría mucho tiempo, cuando un fallo en la salida del balón del Real Valladolid, propiciaba en segundo de la final, para el 2-0 a favor del Valencia CF. Pero la emoción no acababa ahí y tan solo 4 minutos más tarde, el Real Valladolid tras una magistral jugada a la contra, propiciaba el 2-1 que sería el marcador final.