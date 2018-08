El Teruel vuelve de vacío en su regreso a la categoría de bronce

Malas sensaciones para el Teruel en su regreso a la categoría de bronce un lustro después de su última presencia. El equipo de Dani Aso no estuvo a la altura en un encuentro donde el filial del Levante, otro recién ascendido. Los granotas se adelantaron muy pronto desde los once metros y eso desmembró a un cuadro aragonés que apenas creó peligro. Si acaso, un chut de Mera fue lo más destacable. En el segundo periodo, superioridad local ante un Teruel que no halló su sitio y que al final se lleva tres dianas.