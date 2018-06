Nestor Pérez: 'Los jugadores del Ejea tiene hambre de hacer algo importante este domingo'

El entrenador de la SD Ejea, Néstor Pérez, es el técnico más joven de la Tercera División Aragonesa, junto con el del Sabiñánigo, Quique García, pero es de los pocos entrenadores aragoneses que ha disputado seis 'play off' de ascenso consecutivos a Segunda División B: Utebo, Teruel (3) y Ejea (2). Este domingo (12.00, ATV) jugará ante el Cádiz B el partido de vuelta de la eliminatoria final por el ascenso, tras empatar el pasado domingo ante el filial amarillo (1-1) en el Municipal de Ejea.

El fútbol aragonés está compitiendo al máximo nivel en estos momentos

Competimos muy bien, pero nos falta una estructura y organización más profesional en determinados equipos.

¿Cuando realizó la plantilla por el mes de junio del año pasado con jugadores de tanta experiencia estaba claro que el objetivo era disputar el 'play off' de ascenso?

Asi es, el objetivo era disputarlo y competir al máximo

¿Había mucho 'gallo' en la plantilla para que la cosa saliese bien?

Todo tiene sus riesgos. Estos jugadores tienen hambre de hacer algo importante y confeccionamos un equipo para que en estas citas no nos fallase.

¿Ha enganchado este equipo a la afición del Ejea?

Solo había que ver cómo ha estado el campo en estos últimos partidos, lleno, y esto lo ha conseguido este equipo,

¿El tanto encajado la semana pasada ante el Cádiz B fue una falta del entendimiento defensivo?

Todo el mundo compite al cien por cien y los errores te penalizan muchísimo.

Tan solo Emilio Larraz ha ascendido pasando tres eliminatorias con La Muela con este formato y ahora está a un partido de conseguirlo

Es muy complicado conseguir el ascenso, pero ya les he dicho a los jugadores que todos hubiéramos firmado en el mes de julio estar a noventa minutos del ascenso. Lo único que no nos vale es el empate a cero y perder claro, pero esto no entra en nuestra cabeza.

¿Qué nos puede decir de su rival que no se sepa, supongo que solo tendrá eso en la cabeza?

El Cádiz B es un filial que lo han confeccionado para ascender de categoría. Es el campeón del grupo andaluz y maneja bastante bien todas las facetas del juego.

¿Qué Ejea vamos a ver este domingo en Cádiz?

Vamos a ver al Ejea de toda la temporada. Un equipo que quiere el balón y que aprovecha las situaciones de contragolpe, donde hemos hecho mucho peligro en los partidos que hemos disputado fuera de casa en este 'play off'. Desde el minuto uno tenemos que buscar la portería contraria.

¿Tiene alguna duda en la alineación para este domingo?

Puede haber dos o tres cambios en el once inicial

¿Sabe cuál será la clave del partido del domingo para conseguir el ascenso?

Creo que en el equipo está la clave. La plantilla está hecha para jugar este tipo de partidos, con jugadores con mucha experiencia.

¿Que supondría para usted después de jugar seis 'play off' un ascenso a Segunda División B?

Un premio a muchos años de trabajo y sacrificio en el fútbol de Tercera División en Aragón. Una categoría que tiene más sinsabores que alegrías.

Por último, desearle mucha suerte que será la del fútbol aragonés

Gracias