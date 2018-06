Cornellá y LLeida quieren a Emilio Larraz en su banquillo

Larraz decidió acabar el ciclo en el conjunto de La Almozara, llegando a ocupar su vacante Manolo González, técnico que dirigió la pasada campaña al cuadro catalán del Badalona en Segunda División B.

Sendos equipos están todavía sin entrenador, aunque en el conjunto ilerdense, junto con Emilio Larraz suena Ángel Villareda, técnico que ha entrenado a equipos como el Racing de Santander o el Burgos, entre otros.

A parte de estas dos ofertas en firme, han contactado con el técnico zaragozano dos equipos; uno del grupo uno, que engloba las comunidades de Madrid y Galicia, y otro grupo vasco, que el técnico maneja con cautela porque le han pedido mucha discreción al tener contrato en vigor los técnicos de esos equipos que han contactado con él. Una de estas dos ofertas podría ser importante y el técnico valora positivamente un posible cambio de grupo en la categoría de bronce del fútbol español.

El entrenador es consciente que el tiempo para firmar por cualquier equipo es un serio hándicap y hasta que no acaben los 'play off' de ascenso no comenzará el baile de técnicos en los distintos equipos que no tienen inquilino en sus banquillos.' Si esta semana no se concreta nada, comenzaría la temporada sin entrenar', afirma el técnico