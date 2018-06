El CD Teruel recibirá la Medalla de Oro de la ciudad

La Medalla de Oro se entregará el próximo 1 de julio, en Plenas Fiestas del Ángel, con el fin de agradecer el recorrido del club en la ciudad, en la Comunidad aragonesa y en el país. Coincide, además con una campaña de lo más provechosa, ya que el primer equipo ha sido capaz de conquistar el título de liga del grupo aragonés de Tercera División y, sobre todo, el ascenso a Segunda División B cinco temporadas después de despedirse de la categoría de bronce.

La plantilla y el cuerpo técnico que encabeza Dani Aso han devuelto al club a la categoría de bronce para alegría de aficionados y de una junta directiva que lidera Ramón Navarro. El presidente, antes de conocer el premio que ha sido concedido este lunes, analizaba lo que supone esta fantástica temporada y desvelaba por dónde pasa el proyecto del nuevo. Una pieza de vital importancia en el engranaje del Teruel, de esta temporada y de la que viene, pasa por el entrenador: Dani Aso. «Teníamos confianza en estar luchando por las primeras plazas, en intentar promocionar, pero no esperábamos que la temporada fuese a ir tan bien. Lógicamente, fue un acierto contar con Dani Aso. Nuestro entrenador nos convenció con su propuesta, trajo jugadores con calidad y el éxito deportivo está ahí, pero también estamos muy satisfechos en el aspecto personal», revela Navarro.

El rector no esconde el deseo de que Dani Aso, como arquitecto principal de este hito rojillo, continúe llevando la batuta en Segunda B. «Es nuestra primera opción y creo que nosotros somos la suya. Sería bonito que pudiéramos continuar juntos», afirma. Sobre si el técnico jaqués está más cerca de renovar o de no renovar, el dirigente es claro: «Está más cerca del sí». Pero a Navarro no se le escapa que la ciudad, la afición y las empresas deben ayudar. «Hemos de trabajar para conseguir recursos que nos permitan disponer de una plantilla digna sin tirar la casa por la ventana». La decisión se tomará en menos de dos semanas.

Doblar los socios

Uno de los objetivos del club pasa por aumentar la masa social. «Necesitamos un número de socios de al menos 1.100 o 1.200 y gente que se implique. Si pudiéramos tener más presupuesto, daríamos un paso importante de calidad». La cifra de la actual temporada se situó en torno a los 600.

Plantilla aragonesa

La buena temporada realizada por muchos jugadores y las exigencias de la nueva categoría influirán en la configuración de una plantilla que se pretende que sea mayoritariamente aragonesa. «Sería un orgullo. Nos surtimos y nos vamos surtir de jugadores aragoneses», asegura Navarro. Lo que sí es seguro es que el bloque volverá a entrenar en Zaragoza.

Buen fútbol, el reclamo

El Teruel terminó coronándose campeón gracias a unos buenos resultados durante la liga regular que le llevaron a encadenar 16 jornadas sin perder desde el segundo partido, lo que abrió una brecha definitiva. Más allá de esos guarismos, el presidente de la entidad destaca la forma en que se consiguieron: «El fútbol practicado mereció la pena y el equipo supo ofrecer lo que el aficionado buscaba. La apuesta por jugar bien triunfó y el aficionado se enganchó al Teruel».

El fútbol aragonés crece

El tercer entorchado de la escuadra turolense llegó en una temporada en la que el título estaba muy abierto. «Cuando no está el RZD Aragón, muchos equipos tienen opciones de ser campeones, pero suelen ser años más difíciles porque todos creen más en sus posibilidades. Eso se tradujo este año en que se viera una liga con una calidad tremenda.

Ese aumento de la dificultad se ve reflejado en el papel de los conjuntos aragoneses en el ‘play off’ de ascenso. «Que Ejea, Borja y Tarazona estén aún metidos denota que estamos a un nivel alto. Antes, los rivales de otras comunidades se frotaban las manos. Ahora, nos tratan de tú a tú. Estoy seguro de que alguno más subirá», vaticina.