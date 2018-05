Chirri: "Toca asentarnos en Tercera y mejorar nuestro fútbol base"

El San Juan es equipo de Tercera División por primera vez en su historia. ¿Era una obligación?

El objetivo había que conseguirlo sí o sí. Desde el principio así se dijo y, con un equipo casi totalmente nuevo formado por jugadores que no se conocían, desde la quinta o sexta jornada nos pusimos líderes y ya no nos bajamos hasta que se ha podido conseguir el objetivo. Ahora -tras quedar primeros en liga-, a ver si rematamos con el título de Regional Preferente.

¿En algún momento vieron comprometidas sus posibilidades de ascenso?

El equipo solo ha sufrido cuatro derrotas en toda la liga y, salvo las dos últimas, las otras fueron muy distantes. Sí que cuando llegas a la meta y tienes dos pinchazos surge cierta inquietud, pero el colchón de puntos con los perseguidores era importante.

¿Estar en Tercera División el próximo curso supone tocar techo para el San Juan?

Nuestro siguiente paso a nivel de club es asentarnos en una categoría muy complicada que veremos cómo nos sienta. La propia competición te marcará hasta dónde puedes llegar.

¿Cuáles han sido las claves para que todo saliera a pedir de boca?

La plantilla es una buena plantilla y, además, le gusta jugar al fútbol. Es un grupo cohesionado que cuando se dio alguna circunstancia poco agradable se unió todavía más. Lógicamente contamos con jugadores con experiencia, pero el grupo 2 de Regional Preferente no era fácil. Estaban los cuatro equipos descendidos de Tercera División y al principio había seis o siete equipos candidatos al ascenso, pero como digo la competición va poniendo a cada uno en su sitio.

Usted ha pasado gran parte de su vida en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, en el Ebro también ha vivido una intensa época reciente y ahora se mueve en el terreno del San Juan, tres escenarios muy diferentes.

En el Real Zaragoza estuve 16 años, bien como técnico y como ojeador. En el Ebro pasé ocho temporadas como director deportivo y también como director de fútbol base. Llegue cuando la situación no era la mejor: tenía once equipos y se habían perdido categorías. Me fui sintiendo que era mi segunda casa, dejando muchos amigos, y por eso me alegro de que hayan hecho una temporada fenomenal. El año pasado se me planteó un proyecto a cuatro o cinco años en el San Juan y el primer objetivo se ha cumplido. Ahora tocará asentarnos en Tercera y mejorar el fútbol base de nuestro club.

¿Tiene mucho camino por recorrer el San Juan en el fútbol formativo?

Sí. Esta temporada ya conseguimos sacar más equipos y la próxima esperamos que haya uno en todas las franjas de edad. El cadete, por ejemplo, es nuevo y se ha quedado tercero a las puertas del ascenso. Pero nuestro principal reto es intentar que vuelvan los máximos posibles de los 40 chicos del barrio de San Juan de Mozarrifar que hay jugando en otros clubes de fútbol base. Para eso es importante que se vea desde fuera cómo se está recuperando el club en ese sentido.

¿Cómo se puede lograr?

Nuestra misión para que esos chicos vengan al San Juan es hacer bien el trabajo, transmitirlo y que la gente lo vea.

Tras la salida de Yvo Serrano en febrero y hasta la llegada de Óscar Tiberio, usted se sentó en el banquillo. Le toca hacer de todo.

En un club con esta estructura hay que echar una mano en lo que haga la falta. Tras lo de Yvo Serrano se buscó una solución inmediata y no se consiguió lo que se buscaba. Yo cogí el equipo, pero tras la victoria contra el Calamocha -segundo clasificado- volví a mis labores.

¿Tienen ya entrenador para el estreno en Tercera?

Estamos en ello; vamos intentarlo cerrar rápidamente para que podamos compartir la formación de la plantilla con él y con el presidente.

¿Se esperan cambios?

Trataremos de mantener un buen bloque de esta plantilla, pero lógicamente las exigencias son distintas.

¿Está preparado el campo para esta nueva categoría?

Siempre hay mejoras que se pueden hacer, pero depende del Ayuntamiento de Zaragoza. Los vestuarios o el asfaltado de los aledaños creo que serían ayudas razonables.