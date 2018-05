Emilio Larraz: "Con esta instalación es muy difícil crecer"

Emilio Larraz concluye su tercera temporada en Segunda B al frente del CD Ebro con la satisfacción del deber cumplido, tras una histórica sexta plaza en liga, con la clasificación para la Copa del Rey y tocando el ‘play off’ de ascenso en la última jornada, que no fue posible por la derrota ante el Atlético Baleares que se jugaba el descenso.

De los 120 partidos en Segunda B. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que le queda?

Quizá lo más bonito ha pasado este último año, no solo en cuanto a clasificación, si no en conexión con la plantilla. Soy un entrenador de trabajo y no soy más listo que nadie, pienso que todos estos años he trabajado de igual manera. Entre el propio vestuario ha habido más conexión que otros años.