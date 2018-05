Carlos Iglesias: "En el Basket Zaragoza he sido un privilegiado"

Carlos Iglesias cuelga la pizarra. El Basket Zaragoza anunció la semana pasada la marcha del técnico zaragozano tras ocho temporadas formando parte de su cantera, las seis últimas de forma consecutiva. En su curriculum también figuran estancias en la Liga Femenina con el antiguo Mann Filter, el Celta y el Rivas, y pasos, entre otros por el CBZ y el CN Helios, ¿no hay forma de que podamos volver a verle en una pista?

Ahora mismo lo veo muy difícil. Es una decisión que tenía tomada hace tiempo. Me encanta entrenar y me apasiona el baloncesto, hasta ahora he podido seguir gracias al apoyo que he encontrado en mi familia y en mi trabajo y creo que ha llegado el momento de que me centre más en ellos. No hay ningún trauma, ni tristeza.

El club ha intentado hasta el último momento convencerle para que siguiese.