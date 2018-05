La Peña Ferranca rasca un punto en San Pantaleón

Fútbol. Regional Preferente- Zaragoza 2014 vs. Peña Ferranca

A estas alturas del curso cualquier punto puede valer una permanencia y bien lo sabe la Peña Ferranca. Los peñistas lograban este domingo un empate en el campo de un Zaragoza 2014 (1-1) que se juega el orgullo de acabar en cuarta posición y ha realizado una gran campaña. La pelea por eludir el descenso sigue muy apretada y a falta de una jornada todavía hay tres plazas de descenso sin determinar a las que pueden caer cinco conjuntos. Parte con ventaja para no entrar en estos puestos calientes el Magallón tras amarrar un punto en su desplazamiento al feudo del Villa de Alagón (1-1). Los del campo de Borja dependen de si mismos la última jornada. Peor panorama tiene el Giner que hoy firmaba tablas contra el Barbastro a domicilio (2-2). Resultado insuficiente que deja a los azulones obligados a ganar dentro de siete días y esperar que rivales directos no ganen.

También necesitará carambola de resultados el Peñas Oscenses para sacar adelante sus intereses. Los blanquiverdes goleaban en esta ocasión al Gallur (3-0) para despedirse de su afición esta temporada y mantener sus esperanzas de esquivar el descenso. Y el último equipo metido de lleno en esta disputa es el necesitado Alcolea que esta vez sí cumplía en su visita al José Luis Violeta (2-3). El Montecarlo con los deberes hechos veía como la incesante necesidad de su rival se imponía también en el marcador.

El Casetas, ya ascendido, se marchaba de vacío en su visita al terreno del San Lorenzo (3-1). El Villanueva no pasaba del empate en el feudo del colista, el San Gregorio (1-1). Los azulgrana con estos resultados se proclaman campeones de liga. Poco en juego se vivía entre el Biescas y el Mallén, finalmente no hubo ganador en la contienda (2-2). Y el Grañén no podía sacar nada positivo en su viaje a Tardienta (2-1).