Cádiz, primera parada en el camino del ascenso para el Teruel

Con destino Cádiz y casi 800 kilómetros de carretera partió a primera hora de este sábado la expedición del CD Teruel. El equipo de Dani Aso comenzó de esa forma una eliminatoria de campeones por el ascenso a Segunda División B que vivirá su primer capítulo este domingo en el campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz (16.30). Allí le espera el filial gaditano, campeón del grupo 10, en un choque de estilos antagónicos.

La distancia entre la Tacita de Plaza y Teruel es tanta como la que hay en las propuestas de juego entre dos equipos que ganaron sus respectivas ligas en la última jornada. Al Teruel le gusta mirar hacia adelante, presionar y atacar a su oponente, siempre a través del toque y el juego combinativo. Su bagaje de 81 goles a favor solo es un reflejo de las líneas maestras que desde el primer día diseñó el míster de Jaca. Al Cádiz B, que ascendió la anterior primavera a la categoría nacional, le ha bastado con celebrar 49 tantos para conquistar el título. El código binario que ha primado en los resultados del bloque que prepara Mere Hernando contrasta con el del cuadro mudéjar. Pese a ello, Dani Aso no cree que haya un equipo superior. "La eliminatoria está al 50%; va a estar competida, no hay un favorito, y trataremos de sacar un resultado que nos permita volver y jugar en Pinilla con todas las opciones", asegura el preparador altoaragonés antes de estrenarse en un 'play off' como entrenador.

Dani Aso tiene a disposición a toda la plantilla a excepción de Juanma, lesionado de larga duración, y de Cristian Arcega, quien también arrastra una molestias que no le permiten estar al mismo ritmo que sus compañeros. Arcega es precisamente uno de los pocos futbolistas del Teruel que cuenta con experiencia en este tipo de competición y también en categoría superior. El entrenador le da la vuelta al hándicap que puede suponer esa situación y rescata su lado positivo: "Puede ser un factor relevante la motivación que tiene nuestra gente joven por intentar conseguir el ascenso a la primera". No aglutina más fútbol los pupilos del Cádiz B en promociones de ascenso, un equipo que con 15 empates se ha proclamado campeón y que no podrá contar con Braganza, además de tener a varios futbolistas entre algodones.