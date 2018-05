El Calamocha puede sellar el ascenso este domingo

El penúltimo asalto del grupo 2 de Regional Preferente comienza este sábado con un Alfindén-San José sin nada en juego. El turno para resto de equipos será el domingo. El San Juan ya ha conseguido el ascenso a Tercera División y el Calamocha podría lograrlo este fin de semana si vence, empata o incluso si pierde y el Mequinenza no saca adelante su duelo.

Tras el trámite del partido adelantado, el Calamocha de Sergio Lagunas tiene la oportunidad de celebrar el salto a la categoría nacional esta misma jornada y son varias combinaciones las que le sirven. Todo lo que sea puntuar en el feudo de un Utrillas que llega con los deberes hechos significará el ascenso a Tercera División porque el Mequinenza, con dos puntos menos, no tiene el 'golaverage' a su favor. Al segundo clasificado también le bastaría con perder si los de Radulovic no se imponen en su visita al Cuarte.

El San Juan ya tiene asegurada su plaza en Tercera, pero los de Óscar Tiberio pelearán ante su público por conquistar el título. Será suficiente si se embolsa los tres puntos o incluso uno frente al Morés, un rival que todavía no ha sellado la permanencia, pero al que le vale con un empate en las dos jornadas que restan si no quiere depender del Teruel B. A los turolenses no les queda otra que derrotar al Fuentes en casa para seguir creyendo.