Jorge Molina renueva con el Fénix

El Fénix ya piensa en clave de la próxima temporada, la 2018-19. El club aragonés y Jorge Molina han llegado a un acuerdo para mantener la relación y que el técnico, que también hace las veces de jugador, continúe al frente del primer equipo en División de Honor B. El zaragozano tomó las riendas en el curso recientemente acabado y el resultado no ha podido ser mejor. Por primera vez, un conjunto aragonés ha alcanzado la fase de ascenso a División de Honor.

La campaña será su cuarta en la entidad que tiene como base de operaciones el CDM David Cañada. Anteriormente, su bagaje es amplio. Militó en la élite nacional en El Salvador de Valladolid conquistando los títulos de liga y copa, y también formó parte de la selección española sub 17. En el extranjero formó parte del CRAV de Portugal y del Kadikoy de Turquía. En licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y diplomado en Magisterio de Educación Física.

El Fénix trabaja ahora en dar continuidad al resto del cuadro técnico. Así, se encuentra a la espera de respuesta por parte de Miguel Ángel Conejos y Mauricio Molodezky. Uno de los siguientes pasos será empezar a confirmar jugadores.

La que era la cuarta temporada consecutiva de los zaragozanos en el segundo peldaño nacional no ha podido salir mejor. Tercer clasificado en el grupo B con 15 victorias y siete derrotas, a lo largo de la liga mantuvieron las esperanzas de desbancar al CAU Valencia de la segunda plaza, niveles que hasta entonces, más acostumbrado a mirar hacia abajo, no habían alcanzado. En el 'play off' de ascenso, emparejados con el UBU Colina de Burgos, que a la postre logró el salto de categoría, solo quedó disfrutar de la ronda de cuartos de final y tomar nota de cara al futuro.