Marcos Forga: "Soy afortunado por vivir una temporada como la actual"

Marcos Forga cumplirá 18 años en agosto en un gran momento deportivo. El jugador de fútbol sala del Corazonistas está en cuartos de final de la Copa de España tras proclamarse campeón de liga con su equipo. Además, ha sido subcampeón nacional con Aragón sub 19 y también ha sido convocado por España dos veces recientemente: con la sub 19, en febrero, y con la sub 18 para disputar ahora dos partidos contra Rusia. ¿Cómo se siente?

Muy contento. En marzo tuve la suerte de ir convocado con España y de jugar dos partidos. Con la misma ilusión repetiré a partir del domingo. Además, el año es muy bueno tanto con el Corazonistas como con la selección aragonesa, con la que fuimos subcampeones de España. Todo esto hace que me sienta afortunado por vivir una temporada así.

Qué cerca estuvieron de lograr en Utebo el título del Nacional para Aragón.

A punto estuvimos. Nos sentimos muy arropados en las dos fases, tanto en Borja como en Utebo, y dimos un nivel muy alto. Ganamos a una gran selección como Madrid en semifinales, pero no pudimos contra Cataluña. Nos faltó poco para que esta generación del 99 volviese a ganar un Campeonato de España como ya hicimos en 2005.

¿Qué supone formar parte de la selección española?

Es lo máximo y una suerte para mí. A la selección van los mejores y he tenido la oportunidad en las cuatro veces que he ido de coincidir no solo con jugadores muy buenos sino también con grandes personas.