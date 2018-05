Salma Celeste, en semis del Europeo y a un paso del Mundial

Salma Celeste Paralluelo está viviendo una grata experiencia en el Campeonato de Europa sub 17 femenino que se celebra en Lituania desde el 9 hasta el 21 de mayo. Después de disputar los tres partidos de la fase de grupos, España se encuentra ya en semifinales, por lo que la jugadora del Zaragoza CFF peleará con el combinado que prepara Toña Is por un puesto entre los mejores equipos del Viejo Continente. Los dos finalistas y el campeón del encuentro de consolación se ganarán además la participación en el Mundial de Uruguay del próximo mes de diciembre.

España se jugaba este martes en Alytus el pase a las semifinales y no ha fallado en el partido contra Polonia. A pesar de que el empate era suficiente para clasificarse, las españolas vencieron por un contundente 5-0. Salma ingresó en el campo en el minuto 63 y tuvo una ocasión para marcar. El pasado sábado, en el segundo duelo de España en el grupo B, el equipo nacional derrotó a Inglaterra (2-1). La jugadora aragonesa no comenzó de inicio, pero contribuyó al triunfo jugando la última media hora. Durante ese tiempo generó peligro en ataque y las de Is firmaron el segundo tanto. Italia, en el estreno en el torneo, fue el único rival al que hasta ahora no ha podido ganar la selección español. El encuentro terminó con empate sin goles y Salma fue titular.

El turno de las semifinales será para el viernes. España se medirá con Alemania, Finlandia o Holanda. Si supera esa eliminatoria, el próximo lunes competiría en la final por el cetro europeo, pero si cae en la siguiente ronda, tendrá la oportunidad de sacar un billete para la Copa del Mundo el mismo lunes en la final de consolación. Mientras llega el siguiente partido, Salma se prepara junto a sus compañeras y el resto de la expedición en la concentración que tienen establecida en Kaunas.