El Basket Zaragoza termina cuarto en el Campeonato de España

No se colgaron ni el oro, ni la plata, ni el bronce. No importó, la sensación que dejaron y que permanecerá fue la de un equipo campeón. El Basket Zaragoza finalizó su participación en el Campeonato de España júnior, celebrado entre el 6 de mayo y el sábado pasado en Badajoz, en cuarta posición. Solo un punto le alejó del podio, el de la diferencia que se registro en el marcador de la final de consolación contra el FC Barcelona (76-77). Un desenlace cruel para un equipo que, de todos modos, pasa a los anales del baloncesto aragonés. Nunca un bloque júnior del Basket Zaragoza había llegado tan lejos en esta competición y hay que remontarse a 2003 para encontrar otro conjunto de la Comunidad peleando por los metales, el Stadium Casablanca en 2003, que también fue cuarto. El CBZ conquistó el oro en 1984, 1985 y 1990.

El nombre de los rivales a los que los de Carlos Iglesias tuvieron que hacer frente en un maratón de siete días dan buena cuenta de la dificultad de la empresa, seis canteras ACB y el campeón canario, una academia de jóvenes promesas con varios extranjeros. En la fase de grupos lideró el A tras imponerse al Estudiantes (62-60), al Canterbury (54-82) y al Betis (84-79).

Ya en octavos de final, se deshizo del UCAM Murcia por 86-71 en un partido en el que siguió desplegando su juego vistoso y veloz, el que levantó admiración entre el resto de delegaciones y el que ya había mostrado con anterioridad tanto en el Campeonato de Aragón júnior como en la liga EBA, las dos competiciones que el bloque rojillo ha compaginado con éxito a lo largo del curso. El siguiente escollo en el camino fue el Fundación 5+11, la encubadora del Baskonia (80-69). Una vez más su fulgurante arranque le puso de cara el envite.

Esta circunstancia no se dio en las semifinales con el Joventut. Más desacertado de lo acostumbrado en ataque, fue el campeón catalán quien tomó delantera. Después, no supo cómo recomponerse a pesar de los intentos (64-90).

El bronce en juego

Tocó levantarse y lavar las heridas de cara al siguiente reto ya con el bronce en juego y el FC Barcelona delante. Los azulgrana gozaron de rentas que se acercaron a los veinte puntos en la primera parte. Sin embargo, el Basket Zaragoza reaccionó en una gran segunda mitad, especialmente el último cuarto. Llegó a ponerse por delante, pero a falta de diez segundos Luka Samanic, máximo anotador del campeonato, le despertó del sueño firmando el 76-77 que ya no se movió del marcador.

«Por encima de todo, me quedo con un grupo de chavales que han sido un equipo más allá de la pista. La medalla quedaría en un cajón, las vivencias serán siempre recordadas», valoró Carlos Iglesias, el director de la orquesta.

El Azulejos Moncayo, sin suerte

El otro representante aragonés en el Campeonato de España júnior masculino fue el Azulejos Moncayo CBZ, subcampeón autonómico. Los de Toño Martín, un conjunto joven con solo tres jugadores de segundo año, no tuvieron suerte y se tuvieron que despedir de la competición después de no conseguir ninguna victoria en la primera fase. Arrancaron contra el San Antonio Cáceres con mucha fuerza, pero después fueron los extremeños los que tomaron el control hasta el 67-86 final. En la segunda jornada acariciaron la victoria contra el CB Tormes (72-70). La primera parte fue de color rojillo (29-45), pero en la segunda fueron los salmantinos los que le dieron la vuelta a la situación con polémica arbitral incluida. En el último encuentro, con el Ciudad de Huelva, no estuvieron acertados y sufrieron un 45-64 que no empaña su buena campaña. «Más que tres derrotas han sido tres lecciones para seguir aprendiendo», comentó Martín.