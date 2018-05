El Teruel se proclama campeón de Tercera División

Punto y final a la Tercera División aragonesa. Finalmente el Teruel hacía los deberes para proclamarse campeón de la categoría tras imponerse a un Valdefierro ya descendido (0-3). Con el segundo puesto se tendrá que conformar un Borja que no pasaba del empate en su salida al difícil campo del Ejea, ambos conjuntos en puestos de promoción. Y la última plaza del 'play off' de ascenso se disputaba en el municipio de Tarazona. Los turiasonenses no fallaban delante de su afición y doblegaban a un Robres que se queda como quinto clasificado.