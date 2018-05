El Ebro no puede cumplir su sueño

El Ebro no jugará el playoff de ascenso a Segunda A después de perder en Son Malferit y dejar escapar una oportunidad histórica. Los de Emilio Larraz no jugaron un buen partido y estuvieron condicionados con el madrugador tanto de su rival. El Atlético Baleares, que fue mejor, mantiene la categoría. No empezó bien el partido para los aragoneses, que encajaron un gol muy madrugador. Se cumplía el minuto 6 cuando Hugo Díaz sorprendió a la defensa y portero Salva colocando el 1-0 en el marcador. Un auténtico jarro de agua fría para las aspiraciones del equipo de Zaragoza. Tocaba reaccionar.