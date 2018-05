La Copa del Rey vuelve a la Ciudad Deportiva, delante el Real Madrid

Fútbol. División de Honor Juvenil - Real Zaragoza vs. FC Barcelona Daniel Marzo

La Ciudad Deportiva del Real Zaragoza será testigo este próximo domingo (13.00 horas) de uno de los acontecimientos de la temporada, cuando el juvenil zaragocista dispute el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey de la categoría, enfrentándose al Real Madrid. Diez años han tenido que pasar para que de nuevo los blanquillos disputasen un partido de la competición del KO, lo que da muestra de la enorme dificultad para conseguir ese jugoso premio, incrementado más si cabe por la dificultad del grupo en el que está el conjunto de Javier Garcés, con trasatlánticos como el FC Barcelona, Espanyol o Mallorca solo por poner algunos ejemplos.

Pero esta temporada estaba destinada para el éxito, y así acabó sucediendo. Tras un inicio dubitativo y con las piezas sin encajar y en algunos casos sin estar, el crecimiento fue exponencial, hasta concluir segundos, haciendo 66 puntos, a tan solo seis del campeón. Después de un mes de parón forzoso desde que concluyera la liga regular, vuelve la competición. Veremos que tal ha sentado a la plantilla este “descanso”, puesto que a pesar de mantener el ritmo con la disputa de algunos partidos amistosos, no es lo mismo que jugar 90 minutos de alto nivel.

Aunque los 16 equipos participantes son de altísimo nivel, el sorteo quiso poner una primera piedra de gran tamaño a los aragoneses, emparejándolos con el Real Madrid. El juvenil merengue, entrenado por el ex jugador José María Gutiérrez, ‘Guti’ tiene la Copa como único asidero a una temporada que no siendo del todo mala, no han terminado de rematar. En liga, y en el grupo V, que es donde juegan, finalizaron en tercera posición por detrás de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, mientras que en la Liga de Campeones, fueron eliminados en cuartos de final por el Chelsea. Así que ésta es la competición donde van a centrar todos sus intereses, y de la que son vigentes campeones, lo que les va a hacer más peligrosos si cabe.