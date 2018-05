El Villanueva quiere que a la tercera sea la vencida

Fútbol. Regional Preferente- Villanueva vs. Casetas. Daniel Marzo

Nueva oportunidad del Villanueva para certificar su ascenso a la Tercera División. Tras dos intentos fallidos, los azulgrana tendrán la oportunidad de coronarse delante de su afición ante un Barbastro que poco se juega a estas alturas.Otro conjunto que la próxima temporada aspira a jugar una división por arriba es el Casetas, segundo clasificado. Los blanquiazules se desplazan esta jornada al complicado feudo del Giner, los chicos de Torrero con la presión del descenso buscarán quedarse con los tres puntos.

Complicado lo tiene el San Lorenzo por arrebatar una de las plazas que otorgan ese ascenso. No obstante, los oscenses no arrojan la toalla y buscarán superar en casa a un Tardienta que no quiere sustos de última hora con los puestos de abajo. Igualado se espera que sea el Grañén contra el Zaragoza 2014, dos conjuntos que se han ganado a pulso estar entre los cinco mejores de la tabla.

Nervios se vivirán en el terreno de juego de la Peña Ferranca, los barbastrenses actualmente en puestos calientes pretenden dejar sin premio a un Montecarlo que este curso le está costando fuera de campo. Parecida situación vive el Alcolea que no está para dejar escapar más puntos si aspira a salvarse frente al Villa de Alagón. Presión por ganar también se vive en el municipio de Magallón, la escuadra local se verá las caras con el Biescas.