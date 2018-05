Emilio Larraz: "El Baleares va a tener que hacer un partido excelente si quiere ganarnos"

En la habitual conferencia de prensa previa a cada jornada de liga, Emilio Larraz se mostró tremendamente confiado en que el CD Ebro va a mostrar la solidez de toda la temporada y estará cerca de los tres puntos que le permitirían, en caso de que el Cornellà no venciese en su compromiso, disputar la promoción de ascenso a Segunda A. "En las últimas 25 jornadas somo el mejor equipo del grupo. Eso lo ponemos en valor y nos da confianza para ir a un campo muy difícil a jugar contra un equipo que no ha perdido en los últimos nueve partidos en casa, con un ambiente enorme, pero esta trayectoria nos da seguridad para saber que lo vamos a hacer bien. Para ganarnos, el Baleares va a tener que hacer un partido excelente", manifestó el técnico zaragozano este viernes.

El gran impulso en el último tercio del Ebro le ha permitido al conjunto arlequinado presentarse en la última jornada con el 'play off' a tiro, aunque no depende de sí mismo. "Mejorar la clasificación una vez conseguida la permanencia de forma holgada quedando cinco o seis semanas era un objetivo que veníamos buscando. Los tres años hemos intentado pelear por llegar a la Copa del Rey, pero o nos quedábamos lejos o llegábamos desfondados al final. Esta vez hemos llegado muy bien al final. Acceder a la Copa que en el grupo 3 tiene un gran mérito y llegar a la última jornada con opciones de 'play off' me parece que es una situación inimaginable e inmejorable", analizó Larraz.

La racha del Ebro habilita al equipo aragonés a soñar, pero siempre con los pies en el suelo y con "la humildad como virtud. Tenemos muy claro que todos los partidos de competición, lo mismo que los ganamos, los pudimos perder. Ganamos estando al 100% y sufriendo mucho, por lo que para sacar adelante este último encuentro hemos de sufrir y trabajar mucho". Partiendo de esa premisa, el entrenador del Ebro advirtió que "llegamos en un estado de ánimo inmejorable y con un modelo de juego muy asimilado en el que todo el mundo cree y que nos da muchos resultados". En este contexto, "es poner sobre la mesa lo que te ha llevado hasta ahí, luego puede ser que las cosas no salgan. La única dificultad que le veo es que jugamos ante un gran equipo, en su campo, y en una situación límite. El Ebro va a dar la cara y va a tener opciones de ganar, de eso estoy 100% tranquilo".