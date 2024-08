Un nadador campeón en los Juegos Olímpicos durmió en un parque por las condiciones de la villa olímpica

Ha sido uno de los grandes protagonista de los Juegos Olímpicos, tanto dentro como fuera de la piscina. El italiano Thomas Ceccon, campeón olímpico en natación, concretamente en los 100 metros espalda, está siendo una de las imágenes icónicas de estas semanas olímpicas por su rendimiento deportivo, pero también por lo que se ha viralizado su figura.

Ahora, ha vuelto a ser noticia por una imagen suya que se ha captado mientras dormía en un parque de la villa olímpica. Fue captada por el palista de Arabia Saudí Husein Alireza, que también participa en los Juegos En su Instagram, publicó un vídeo en el que Ceccon aparece descansando sobre el césped de un parque parisino, y del que se han hecho público medios como 'La Gazzetta dello Sport'.

La imagen adquiere un significado especial si se tienen en cuenta las críticas que Ceccon ha hecho en estos Juegos Olímpicos a las condiciones que tienen los atletas en la villa olímpica: “En la villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto... no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben. Insisto en que esto no pretende ser una justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Hay algo que probablemente muchos no sepan y es justo contarlo. Tal vez no entré al agua con la misma convicción que tenía en el 100, y ese fue mi error, me servirá en el futuro. Estoy decepcionado por no haber hecho un tiempo final, pero también estaba cansado”, señaló el deportista italiano.

Ceccon ya ha batido distintos récords mundiales a lo largo de su carrera. Acumula dos campeonatos mundiales, cuatro oros europeos, y también batió el récord de 100 metros espalda, imbatido durante seis años, en Budapest 2022. El pasado lunes se impuso al chino Jiayu Xu y al estadounidense Ryan Murphy con un tiempo de 52.00'.