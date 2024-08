¿Tapó Ana Peleteiro el nombre de España en su camiseta? La saltadora responde

No han sido los Juegos Olímpicos soñados para Ana Peleteiro. La saltadora gallega concluyó sexta, con 14,59 metros, en la final del concurso de triple salto de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, disputado en el Stade de France en Saint-Denis bajo una intensa lluvia. Se quedó a 8 centímetros del podio un premio escaso para la ambición con la que llegaba a la cita parisina.

Peleteiro, cuyas declaraciones han levantado críticas en varias ocasiones en las redes sociales, fue objeto de muchos comentarios por la colocación de su dorsal en esta final. Este tapaba el nombre de 'España' de su camiseta, lo que fue interpretado por algunos como una ofensa hacia el equipo nacional de atletismo. Otros atletas lo colocan más bajo, lo que permite que se vea el nombre del país en la camiseta.

Nada más lejos de la realidad. La propia Ana Peleteiro comentó en Instagram cuál era el motivo de la ubicación del número en ese lugar. "Se nota que sabéis bien poco de atletismo para atacarme con algo así", comentó la atleta. "Me lo pongo en el pecho porque, en el descenso del último salto hacia la arena, se me clavan los imperdibles en la barriga", justificó. "Defiendo siempre orgullosa los colores de mi país y lo seguiré haciendo mientras el cuerpo me lo permita", dijo.

La española Ana Peleteiro durante la prueba de Triple salto femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, este viernes en la capital francesa. JULIO MUÑOZ

En el plano deportivo, la atleta española señaló tras la prueba que su temporada "ha sido increíble". "Hoy me hubiese gustado rascar unos centímetros más pero el factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente porque me veía capaz y la pista estaba empapada. No conseguía secarla del todo y tenía un poco de miedo, de resbalarme en la tabla y reventarme", dijo Peleteiro, en la zona mixta del Estadio de Francia.

"Sé que en unos días sacaré un balance positivo pero ahora mismo estoy muy triste. Me había sentido muy bien, tanto en el calentamiento como en el inicio de competición. Me preparé psicológicamente para empezar la prueba, que me tocaba saltar primera, pero luego la lluvia me ha desconcentrado. No acabé de encontrarme", señaló.

Pese a disputar la final apenas veinticuatro horas después de la ronda de clasificación, la gallega comentó que no notó el cansancio pese al poco tiempo de recuperación.

"La verdad que a nivel físico no me he notado cansada pero sí que es cierto que ayer no era capaz de dormir. Pasé una noche en vela, lo cual es normal. Siempre cuando compito por la tarde me cuesta muchísimo dormirme. Ayer creo que no llegué a dormir ni una hora pero no me gusta excusarme, fue lo mismo para todas y ganó la mejor", apuntó.