Luis Ángel Gómez, autor de '60 historias de vida y fútbol': "Para escribir tuve que secar más de una lágrima"

¿Cuál era la idea de ‘60 historias de vida y fútbol’ (Letrame)?Todo surgió el día que cayó en mis manos el libro de José Antonio Martín Otín, ‘Petón’, ‘El fútbol tiene música’. Esa manera de contar historias sobre fútbol me encantó. Y pensé que con mis conocimientos y vivencias personales podría hacer algo parecido o al menos podía transmitir la pasión que me genera este deporte.

¿Y qué hizo?Abrí un blog personal en el que comencé a escribir. Al tiempo, se fijó en mí el director de la revista digital ‘Kaiser Football’ y me fichó para colaborar escribiendo artículos. Fue el propio director de la revista el que me sugirió recopilarlas todas en un libro en un futuro. Y el futuro ya está aquí. Posteriormente, la revista dejó de publicarse pero yo seguí escribiendo en mi blog.

¿Qué historias le interesaban y cuál es el orden, o es un poco tal como van surgiendo los relatos?Las historias no llevan ningún orden. Cuando escribí muchas de ellas era porque había visto algo en la tele o había oído algo o había sucedido alguna cosa. Me impactaron las lágrimas de Casillas en su despedida; la emoción de Rafa Benítez en Anfield en el homenaje a las 96 víctimas de Hills-borough; la fuerza del zaragocista Cáceres el día de su homenaje... Las muertes de Quini y Vialli me trajeron recuerdos de infancia y juventud. Y en base a esos acontecimientos, imágenes o vivencias, creé esas historias.