El bonito homenaje a Carolina Marín de su rival en las semifinales de los Juegos Olímpicos: "Me rompió el corazón"

Carolina Marín se hallaba a punto de acceder a la final de los Juegos Olímpicos de París. La española dominaba su partido ante Bing Jiao He, después de haberse impuesto en el primer set (21-14) y de ir ganando por 10-8 la segunda manga del duelo.

Sin embargo, el destino fue cruel con la onubense, quien tuvo que retirarse del partido debido a una grave lesión de rodilla. Fue su rival, la china Bing Jiao He, quien peleó finalmente por el oro olímpico, en un encuentro que perdió frente a la coreana Se Young An (21-13 y 21-16).

"Carolina Marín es una jugadora de leyenda. Yo siempre he aprendido mucho jugando contra ella, tanto en las victorias como en las derrotas", aseguró la china, quien subió al podio, a recoger la medalla de plata, con un pin del Comité Olímpico Español.

Fue su manera de homenajear a la jugadora onubense durante la ceremonia de entrega de metales. "La lesión de Carolina Marín me dejó muy triste", explicó Bing Jiao He. "Es una gran jugadora, y fue una lástima verla así. Me rompió el corazón verla retirarse de los Juegos Olímpicos por culpa de una lesión", confesó la china, quien deseó que la española "vuelva pronto a las pistas".

El mismo domingo, tras la lesión de la jugadora española en la rodilla derecha, la china se mostró muy pesarosa por el percance e, incluso, dejó escapar algunas lágrimas, y reconoció que tenía el partido prácticamente perdido.

Mientras tanto, Carolina Marín regresó este lunes por la mañana desde París, y aterrizó en el aeropuerto de Barajas junto a su equipo de trabajo encabezado por su entrenador, Fernando Rivas. "Quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada. No puedo decir otra cosa. Me voy directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale. Allí tomaremos decisiones", indicó la volantista española, campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro 2016.