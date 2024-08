Clara Consuegra, una nadadora zaragozana con parálisis cerebral: "Voy a por la medalla en un campeonato nacional"

Clara Consuegra tiene 24 años y nació con parálisis cerebral. Un trastorno que afecta a una de cada 500 personas al nacer en nuestro país y cuyo diagnóstico varía dependiendo del paciente: su hermana también la padece y el grado de discapacidad es mucho más atenuado que el suyo. En el caso de Clara, puede valerse por sí sola, estudia una carrera universitaria, le gusta ver conciertos y competir en torneos de natación adaptada a nivel nacional. Su sueño lo cumplió hace unos años. Quería conocer a Teresa Perales y compartir piscina con ella, pero ahora le queda uno pendiente, la medalla en una competición de España.

Esta zaragozana fue gemela prematura y su llegada al mundo fue a contrarreloj. "Nacimos con 32 semanas, pero hubo un momento en el parto que nos quedamos sin oxígeno, entonces se produjo el daño cerebral. Yo fui la primera en salir y estuve menos tiempo sin respirar, mi hermana tardó más y está más afectada, aún así, yo tengo discapacidad y una falta importante de coordinación y equilibrio", relata Carla. Pese a ello, puede andar con ayuda de un bastón, habla perfectamente y tiene un don especial para los idiomas.

Eso es lo que le llevó a estudiar Filología Inglesa. Está matriculada de manera parcial en la Universidad de Zaragoza. Comenzó en 2019 y actualmente cursa tercero de carrera. Su dificultad, debido a la discapacidad que padece, son las asignaturas de memorizar. "Por ejemplo, Historia o Literatura me cuesta bastante porque lo de la memoria a corto plazo no la llevo muy bien con lo de la parálisis”, sostiene esta zaragozana que cumplirá 25 a finales de este año.

"Al no poder mover las piernas pasaba mucho frío y sentía que me ahogaba en la piscina"

Pero lo de estudios no es más que un complemento a lo que realmente le apasiona, la natación. Aunque eso es ahora, porque hace unos años solo lo hacía por obligación. "Me recomendaron la piscina a modo de rehabilitación porque nadar era muy bueno para mi discapacidad, pero yo lo odiaba, al no poder mover las piernas pasaba mucho frío y sentía que me ahogaba”, recuerda. Pero eso fue solo al principio. Clara, por recomendación médica o por instinto, decidió darle una oportunidad "de verdad" a este deporte.

Primero en la piscina de Utebo, luego con una entrenadora personal y por último en el club Nat-acción. Así, con esfuerzo, dedicación y constancia ha conseguido superar sus miedos del principio, aunque reconoce que, a veces, es complicado. "Como tengo una clara falta de coordinación, intento mover las piernas y se me paran los brazos, o voy haciendo eses en el agua", confiesa. A eso hay que añadir que los problemas de memoria a corto plazo que le aparecen cuando estudia, se trasladan a la piscina. "Me dificulta recordar los metros que llevo nadando o las series que son", explica.

"Mi sueño siempre había sido coincidir con Teresa Perales y María Delgado en algún campeonato y lo he conseguido"

Esto es "la parte mala invisible", dice, de la enfermedad y que se traslada también fuera de la piscina. "A veces no recuerdo que he dicho algo anteriormente y repito las cosas en un corto espacio de tiempo", asume. Pero su gran dificultad es la orientación espacial. "No sé orientarme en sitios grandes, me pierdo, no puedo interpretar mapas", confiesa. Las afecciones visibles, la falta de equilibrio y la coordinación. Por ello, tiene que ir acompañada de alguien o moverse en taxis adaptados en la ciudad.

La nadadora zaragozana, Clara Consuegra Heraldo

En el agua, esta discapacidad parece olvidarse. En 2019, llegó incluso a competir a nivel nacional en natación adaptada. Ha participado en cinco campeonatos de España absolutos, tres ediciones del trofeo San Silvestre del Olivar, dos trofeos Ciudad de Zaragoza y tres Campeonatos de Cataluña de invierno. En total tiene tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en los campeonatos de la capital aragonesa. Se le resiste la nacional, pero espera conseguirla pronto.

La iniciativa 'Ellas son de aquí'

Para ello, se ha presentado a la iniciativa 'Ellas son de aquí', una plataforma nacional que busca sensibilizar y crear notoriedad en torno al deporte femenino, además de ofrecer un espacio para las deportistas españolas donde puedan optar a conseguir financiación. A través de un vídeo en el que se presentan y explican en qué destinarían el dinero, entran a participar en este programa, en el que se eligen a tres ganadoras.

"Tenemos tres categorías, la olímpica, la élite y la amateur, entonces allí presentan los proyectos. Para la elección, primero se recogen todas interacciones que reciben los vídeos y luego los proyectos son revisados por nuestro comité de expertas, entre las que están Paloma del Río o la olímpica Ana Boada", explican desde 'Ellas son de aquí'.

Clara ha decidido intentarlo y presentarlo. En caso de lograrlo, intentará destinar lo recaudado en mejorar su técnica para estar más cerca de esa medalla nacional. "Contrataré a un entrenador personal para mejorar y a una persona que me acompañe en las competiciones porque con la falta de equilibrio en la piscina me puedo resbalar", manifiesta esta joven.

Tiene esa "cuenta pendiente", conseguir una distinción a nivel nacional, pero ha conseguido mucho. Si con algo se queda de todos estos años es con el día que conoció a sus "referentes". "Mi sueño siempre había sido coincidir con Teresa Perales y María Delgado en algún campeonato y hace un tiempo lo conseguí, compartimos piscina, y fue lo mejor", recuerda emocionada.

Clara Consuegra en el Campeonato de España por clubes de natación adaptada 2024 junto a Teresa Perales Heraldo

En su memoria -muy duradera a largo plazo-, guarda un sinfín de anécdotas y aprendizajes, pero quiere más. "A nivel laboral me gustaría dedicarme a algo relacionado con la traducción y a nivel deportivo, alguna medalla más importante", relata dubitativa. Aunque, tras pensar y fantasear un poco concluye: "¿Y por qué no participar en unos Juegos Paralímpicos?"