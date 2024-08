Dani Arce aguanta los últimos metros y avanza a la final de 3.000 obstáculos en los Juegos Olímpicos de París

El atleta español Daniel Arce ha avanzado este lunes a la final de los 3.000 metros obstáculos en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras ser cuarto en su serie clasificatoria con un registro de 8:18.31, mientras que su compatriota Jaël-Sakura Bestué se ha quedado fuera de las semifinales en los 200 metros lisos.

Este billete logrado por Dani Arce para la carrera definitiva, a tenor de un ejercicio de resistencia en la recta de meta, significará un doblete para la delegación de España en esta prueba, ya que el pasado domingo Irene Sánchez-Escribano también acedió a la final femenina.

Arce fue el único representante español durante la sesión vespertina del atletismo en el Stade de France. El burgalés, de 32 años y entrenado por Benjamín Álvarez, realizó una carrera perfecta, siempre en el grupo de cabeza con los mejores de su serie y, cuando hubo que apretar en la última vuelta, supo resistir el cambio de marcha para entrar cuarto pese al acecho del keniano Amos Serem, que protagonizó una gran remontada en esos últimos metros. Venció en esa carrera el marroquí Soufiane El Bakkali (8:17.90), segundo quedó el ugandés Leonard Chemutai (8:18.19) y tercero fue el etíope Getnet Wale (8:18.25).

"Son unos Juegos y hay que sufrir. Me he encontrado bien, muy solvente", dijo al término de la prueba Dani Arce, quinto en los últimos Europeos de Roma. Éstos son los segundos Juegos Olímpicos del atleta burgalés. En los primeros, en Tokio 2020, no pasó de primera ronda.

Horas antes, durante la sesión matutina en Saint-Denis, no se metió Bestué en las semifinales femeninas de 200 metros. La barcelonesa corrió por la calle 3 en la última de las cuatro series de repesca, donde hizo 23.22; así acabó segunda, por detrás de la australiana Torrie Lewis (23.08), 'crono' insuficiente porque se clasificaban las ganadoras de cada repesca y porque tampoco fue uno de los dos mejores tiempos.