La pareja Sorribes-Bucsa recuerda aquellos maravillosos años de Conchita Martínez y Sánchez Vicario

Sara Sorribes y Cristina Bucsa, que se impusieron a las checas Karolina Muchova y Linda Noskova, se convirtieron en la quinta pareja española que sale con una medalla colgada al cuello de unos Juegos Olímpicos.

El dobles femenino es garantía de éxitos. Siempre que se ha situado en semifinales ha logrado premio. Así ocurrió en Barcelona 1992, donde comenzó todo con la plata lograda por la aragonesa Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario, que repitieron con un bronce en Atalanta 1996.

Conchita Martínez repitió por tercera vez en Atenas 2004 y fue plata de nuevo, aunque esa vez con Virginia Ruano, que cuatro años más tarde, en Pekín 2008, repitió éxito con Anabel Medina, actual capitana de la selección española.

Cristina Bucsa y Sara Sorribes amarraron el quinto metal para España la modalidad de dobles en tenis femenino en unos Juegos Olímpicos, la decimoquinta en tenis de España y la segunda en París 2024 junto a la de Carlos Alcaraz en individual masculino.

"Me parece algo alucinante, estar ahí, en la línea del éxito del tenis femenino español. Yo me considero una niña que le gusta el tenis, que ha ido haciendo camino, una privilegiada por poder competir en lo que le gusta, disfrutar de que estoy sana y feliz. Ganar esta medalla en el momento en el que estoy me hace estar super agradecida, llevo todo el rato con la piel de gallina", indicó Sorribes.

La castellonense aseguró que han sido muchas las emociones del día, pero destacó lo que sintió cuando vio en la pista a Pau Gasol: "Me ha hecho una ilusión espectacular, tengo ganas de darle un abrazo".

Sorribes, que empezó a jugar junto a Bucsa en el pasado torneo de Madrid, reconoció que para ella la medalla olímpica no era más que una quimera y le puso dosis de prudencia hasta el final: "Cuando ganábamos 5-2 en el segundo set le he dicho a Cristian que estábamos superlejos, con rivales de tanto nivel todo puede cambiar".

Bucsa fue más decidida y aseguró que desde que ganaron en Madrid pensó que la medalla en los Juegos de París era posible. A sus 26 años, la jugadora nacida en Chisinau pasa por ser la más lanzada del equipo y afirmó que nada más acabar el duelo de semifinales contra las rusas Mirra Andreeva y Diana Shnaider, la única derrota que han sufrido como pareja, pensó que ganaban el bronce.

"Cambié el chip superrápido, le dije a Sara que íbamos a ganar, estaba muy segura, hemos preparado muy bien la estrategia", indicó.