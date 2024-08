Eliseo Martín: gloria en París 21 años antes de los Juegos Olímpicos

En la pista de atletismo del Stade de France todavía resuenan las pisadas de Eliseo Martin, el atleta montisonense que asombró al mundo en la calurosa noche del 26 de agosto de 2003. 21 años después se desarrollan allí los Juegos Olímpicos de París y este domingo arrancan las eliminatorias de los 3.000 metros obstáculos, la prueba donde Eliseo rompió por primera vez y en un escenario imponente el dominio de los deportistas africanos. Con la inolvidable marca de 8:09:09 minutos se hizo con la medalla de bronce en el Mundial y en plena edad dorada de esta distancia para el deporte español.

Las bazas en estos Juegos las representan ahora Daniel Arce en la categoría masculina e Irene Sánchez-Escribano y Carolina Robles en la femenina. Los tres seguirán las zancadas de Eliseo y de una generación esculpida en piedra: los Eliseo, Luis Miguel Martín Berlanas, José Luis Blanco o Antonio David Jiménez Pentinel elevaron la modalidad de obstáculos al rango del éxito seguro en el cambio de siglo. El aragonés, nacido en 1973, compitió en los Juegos de Sidney 2000, donde fue sexto; Atenas 2004, noveno, y Pekín 2008, donde no pudo pasar de las eliminatorias. Pero fue en París donde dibujó los contornos de su leyenda.

Criado y forjado en las pistas de atletismo de Monzón y con Fernando García Herbera, Phondy, Eliseo se hizo mayor muy pronto y solo una lesión le separó de estrenarse en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, con solo 22 años. Campeón de España júnior de los 10.000 metros lisos a los 18, su primera gran cita la vivió en el Mundial de Sevilla en 1999, donde alcanzó la sexta plaza en la distancia que ya hizo suya de ahí en adelante.

De manera paralela se levantó e inauguró el imponente Stade de France. Diseñado para el Campeonato del Mundo de fútbol en 1998 y todo tipo de eventos deportivos y musicales, acogió su primera gran cita atlética en 2003. Eliseo llegó como campeón de España absoluto del 3.000 obstáculos y con una mejor marca del año de 8:13:38. En anteriores citas ya había rondado el podio frente a kenianos y atletas del norte de África, por lo que no se trataba de ningún imposible que pelease por las primeras plazas.

Fue tercero en su semifinal con un crono de 8:22:54 que le bastó para clasificarse para la pelea por los metales en una carrera muy disputada. Se clasificaban los cuatro mejores de cada una de las tres series además de tres repescados, por lo que Eliseo, Blanco y Berlanas se citaron aquella cálida noche del 23 de agosto.

Fuen una carrera rápida y muy disputada, donde los españoles se sabían protagonistas. “Aquel día salté a pista convencido de que dando mi mejor versión podía estar en la última vuelta con opciones a las medallas”, recordaba Eliseo. Fue una carrera “algo caótica, ya que se salió a ritmo de récord del mundo. Supe contenerme y plasmar los ritmos de paso que correspondían y ver que a falta de 500 metros éramos cinco los que optábamos a las medallas”.

El catarí Khamis Abdullah Saifeldin, su compatriota -keniano nacionalizado catarí- Saif Saaeed Shaheen y los hermanos kenianos Stephen y Abraham Cherono imprimieron un ritmo rápido desde el primer momento. Eliseo Martín y Blanco estaban algo más rezagados. A mitad de carrera, Shaheen seguía primero en una situación destacada y se ubicó segundo el keniano Ezekiel Kemboi, que dio alcance al catarí en el inicio del último kilómetro.

“Yo notaba que tenía fuerzas y que podía pelear”, rememoraba. “Cuando cambiaron de ritmo los favoritos, arranqué a tope y me dije que esta era la oportunidad que siempre he estado esperando, no se me podía escapar”.

Eliseo escaló del quinto puesto al cuarto para dar caza a Berlanas y situarse en la tercera posición. En la contrarrecta, Shaheen se ubicó primero, con Kemboi pisándole los talones, mientras Eliseo dejaba atrás a Berlanas. Corrió 40 metros “con los ojos cerrados escuchando el ruido ensordecedor del público, y cuando los abrí estaba ya en los últimos 15 metros más importantes de mi vida, en los que te pasan tantas cosas por la cabeza en tan poco tiempo”.

En una última recta muy emocionante, Shaheen logró el oro parando el reloj en 8:04:39 y por delante de Kemboi (8:05:11). Eliseo Martín se convirtió en leyenda española de esta distancia, Berlanas fue sexto y Blanco, octavo. Una vez que había cruzado la meta, “sabía que había hecho historia, que mucha gente estaría feliz por ello, que mi pueblo, Monzón, estaría orgulloso de su paisano, son momentos que no tienen precio de una felicidad inmensa y todo ello por que te ha costado muchísimo sacrificio, pero por fin con una gran recompensa”.