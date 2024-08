Diana Villas y Asier Valle ganan en Villanúa una Full Moon de récord

El cross nocturno Full Moon de Villanúa batió este sábado por la noche todos los récords de participación con cerca de 130 inscritos, un nivel competitivo excelente y una atmósfera de convivencia propia de un gran acontecimiento social. La noche fue perfecta para la práctica deportiva; buena temperatura y cielo limpio y estrellado, y un escenario natural que dejó bellas estampas. Los ganadores fueron Diana Villas en categoría femenina y Asier Valle en masculina; lo hicieron con autoridad en su primera experiencia en el cross nocturno de Villanúa

Diana Villas ganó la categoría femenina de la Full Moon con un tiempo de 23:33, 19 segundos menos que su rival más directa, Ane Esparza, con la que protagonizó un interesante duelo durante los primeros tramos de una carrera que, por su brevedad, exige mucha concentración, un ritmo explosivo y no cometer errores. Los 5 kilómetros del circuito, que transcurre en buena parte por el interior del hermoso bosque de pinos de El Juncaral, pueden hacerse muy cortos o una eternidad si el corredor no es capaz de encontrar el ritmo adecuado. La tercera clasificada, Estefanía Moreno, detuvo el crono en 25:51.

Diana Villas se mantuvo a la par con Ane Esparza en el primer tramo de la carrera, pero después logró despegarse de ella y construir una distancia suficiente para llegar primera a la línea de meta. Se mostró feliz por su debut en el cross nocturno de Villanúa: “Ha sido una experiencia fantástica, era la primera vez que corría por la noche y me he encontrado con un sendero muy bien marcado e iluminado y la labor fundamental de los voluntarios en las intersecciones. Al principio hemos mantenido un ritmo muy intenso con mi rival, pero a mitad de carrera me he logrado ir y he llegado a la meta con una diferencia suficiente”.

El donostiarra Asier Valle también corría por primera vez la Full Moon y se encontró con el escenario perfecto para desplegar todas sus capacidades físicas. Mantuvo un intenso ritmo desde la misma salida, forzando a sus competidores a un explosivo esfuerzo que la mayoría pagó en el último kilómetro. Valle detuvo el crono en 18:44. Javier Álvarez llegó por detrás a 7 segundos y tercero fue Xabier Vega con un tiempo de 19:01. En la meta el donostiarra, habitual en el calendario vasco de pruebas de medio fondo, explicó que había decidido venir a Villanúa “porque muchos amigos míos habían participado en anteriores ediciones y me apetecía mucho hacerlo también a mí. Y puedo decir que me ha encantado la experiencia y que el año próximo volveré a estar aquí”.

La octava edición del cross nocturno de Villanúa ha batido todos los récords de participación y confirma que es una prueba con gran proyección y enormes posibilidades de crecimiento. Así lo señala Ángel Varela, coordinador de deportes del Ayuntamiento de Villanúa, quien se mostró especialmente satisfecho al finalizar la prueba: “Ha habido un incremento de un 25% de participantes respecto al año pasado, la implicación de los voluntarios ha sido, como siempre, ejemplar y el espectáculo que se crea en esta explanada del Ecoparque El Juncaral con el cielo estrellado del verano pirenaico es algo que todo el mundo tiene que experimentar”.