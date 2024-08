Abdel, el peluquero que corta y peina a la selección española: "Me piden cortes modernos"

Abdel Kharbpuch es el peluquero de la selección española de fútbol olímpico. Estuvo con ellos en Burdeos en la fase de grupos y se citaron en semifinales. Y en Marsella cortará el pelo a todos los integrantes del equipo en una relación que empezó en 2022 y que Abel Ruiz y Sergio Gómez, como capitanes, se han encargado de gestionar para París 2024.

Abdel, nacido en Melilla, tiene una peluquería en el barrio madrileño de Carabanchel, en Plaza Elíptica, y ya prepara una nueva apertura tras 13 años dedicándose a una profesión que le ha llevado a estar presente en unos Juegos Olímpicos. Una historia que nació por un amigo en común con Mario Gila, internacional sub-21.

“Un amigo mío juega al fútbol, Fran Rivera, y es amigo de Mario Gila, de la cantera del Real Madrid. Una vez vino a mi peluquería, con Mario y nos hicimos amigos. Empezó a venir Pablo Ramón también; poco a poco empezaron a venir los jugadores del Real Madrid Castilla. Y cuando Mario Gila fue convocado para la sub-21 por primera vez -septiembre de 2022-, me llamó para ir a Las Rozas. Ahí conocí a Antonio Blanco, a Rodri Sánchez… y me dijeron que me iban a llamar cada vez que estuvieran en la concentración”, explica.

“Y para la concentración del Europeo de Georgia y Rumanía, Rodri Sanchez me llamó para ir a Las Rozas. Empecé a conocer a más futbolistas, a Arnau -Tenas-, Abel Ruiz, Sergio Gómez… cogí confianza con ellos”, añade.

Amistad que le llevó hasta París 2024. Tres semanas fuera de España para los futbolistas son muchas sin su peluquero de confianza. Por ello, fue a Burdeos, durante la fase de grupos y quedaron en las semifinales para que volvieran a pasar por sus manos de cara a la parte final de competición.

Unas semifinales que se auguraban en Lyon, pero la derrota ante Egipto cambió los planes y se jugarán en Marsella. Y en la ciudad del sur de Francia, Abdel aterrizó el sábado para este domingo pasar más de ocho horas cortando el pelo a los internacionales olímpicos y al resto de integrantes de la expedición.

“Me piden cortes modernos, lo que se lleva ahora. Degradados al cero, en pico, redondos… Hay algunos con la raya como Fermín López, barbita degradada como Eric García y Álex Baena…”, desvela.

“A algunos les doy consejos. A algunos no les gustaba el degradado al cero, pero les decía que les iba a durar más y que se veía mejor… Y están muy contentos. De hecho, hay algunos que no me dejan ni enseñarles el corte por detrás, se fían”, añade.

Además, el peluquero analiza los retos y diferencias con los que se encuentra, al tener que cortar el pelo a 22 futbolistas.

“No hay ninguno con el pelo difícil. Sí que hay alguno que tiene el pelo fuerte, que hay que estar degradando más tiempo… como Álex Baena; buen pelo, pero pelo fuerte. Luego, Turrientes tiene el pelo muy fino y es más rápido y fácil de hacer; Eric García también tiene el pelo duro…”, apunta.

“No hay ninguno que se preocupe mucho por su imagen. Sí que hay algunos a los que les gusta estar siempre con el pelo cortado, como Arnau -Tenas-; no se preocupa, le gusta estar todos los días igual. Rodri -Sánchez- sí era más presumido (ríe); le gusta verse más diferente, cambiar. Como ese no hay ninguno aquí”, señala.

Un Abdel que asegura que para los futbolistas “es importante verse bien en los partidos” y que por eso le “necesitan”.

Unos jugadores que, quizá, pasan por sus manos también tras su participación en los Juegos Olímpicos, en caso de que tengan que cumplir una promesa por ganar el oro.

“No he llegado a hablar con ellos de eso, pero yo creo que alguno se atreverá a alguna aventurilla. El año pasado en el Europeo me dijeron alguna cosa, pero lástima que perdiéramos en la final”, aseguró.