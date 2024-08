¿Por qué las boxeadoras llevan casco en los Juegos Olímpicos y los hombres no?

Entre las diferencias que saltan a la vista entre el boxeo femenino y masculino en estos Juegos Olímpicos, no solo está la evidente, la física, la potencia con que se percibe el impacto del golpe sobre el guante en el cuerpo que avanza y en el que recibe, sino en la cabeza: la otra diferencia más evidente es que las mujeres siguen compitiendo con casco, una protección que en el caso de sus compañeros varones se retiró hace años.

¿Es una cuestión estética o una decisión postergada en los despachos? "No tiene nada de motivación estética ni de sexo débil", dice la boxeadora asturiana, Laura Fuertes, "los hombres lo han usado hasta hace nada y ahora es nuestro turno", dice en alusión a la retirada de esta protección, que parece se hará efectiva después de los Juegos, al menos para la parte profesional de la disciplina donde en los pasillos de la Federación han decidido que las mujeres compitan a cara descubierta.

El Comité Olímpico Internacional (COI) estableció el uso de los cascos para proteger a sus deportistas en los Juegos de Los Ángeles 1984 y, treinta años después, eliminó su uso en los Juegos de Río 2016. La decisión generó entonces reacciones de todo tipo y airadas protestas ya que muchos especialistas advirtieron del daño que supondría suprimir la protección, a pesar de que la Federación Internacional de Boxeo Aficionado (entonces AIBA, actualmente IBA) ya había eliminado tres años antes estas protecciones de sus combates.

El boxeo femenino era entonces demasiado joven para entrar en la terna (es olímpico desde Londres 2012) y ahora el COI vuelve a enfrentarse a una decisión al respecto mientras la IBA toma la delantera al proponer retirarlo este verano. "Creo que después de los Juegos ya no será obligatorio", dice la boxeadora española, algo que refrenda el boxeador y miembro de la federación Rafael Lozano, para quien el nuevo reglamento ya establece que no es obligatorio, "pero como los Juegos dependen del COI, no le influye dicha normativa".

¿Tiene la primera boxeadora olímpica de nuestro país miedo a pelear sin casco? "No tengo ningún miedo a quitarme el casco, aunque sí que dará más problemas por el tema cortes, porque quizá te paran un combate por una herida y es más lioso en ese sentido, pero miedo, no. Creo que ha llegado nuestro momento", dice la púgil, consciente de que su deporte está lejos aún de la categoría masculina. "Al final se nota mucho la diferencia en la cantidad de personas que hay: mis compañeros tienen más 'sparring', más personas con las que entrenar, y nosotras vamos con menos equipo. A nivel de resultados también se nota, nos llevan muchos años de ventaja, y hay menos torneos de chicas normalmente. Aún así, esto está evolucionando, la sociedad está cambiando y también nuestro deporte", dice Fuertes, que cuando empezó a pelear en 2015 en su gimnasio solo había una chica y tenía que entrenar con chicos: "Cada vez se apuntan más mujeres y espero que mi participación en los Juegos ayude a que siga creciendo mi deporte".