Vallejo "El objetivo es meter competencia a estos pedazo de centrales que tenemos"

Jesús Vallejo, titular esta noche con el Real Madrid en el amistoso contra el Milán, aseguró que su meta es quedarse en el club blanco y estar preparado para cuando le llegue su momento de jugar.

"El objetivo es estar el máximo número de partidos disponible para echar una mano, para ayudar, para meter un poco de competencia en el puesto a estos pedazo de centrales que tenemos aquí. Y nada, prepararse bien porque va a haber momentos para todos con lo larga que va a ser la temporada", dijo en zona mixta tras la derrota por 0-1 en el Soldier Field de Chicago (EE.UU.).

El defensa zaragozano regresa esta campaña al Madrid tras su cesión en el Granada y frente al Milán jugó la primera parte formando pareja de centrales con Antonio Rüdiger.

"Me he encontrado muy bien ahí con Rudi atrás. La verdad es que jugar con estos compañeros es un privilegio porque te dan una confianza tremenda en todo lo que haces", apuntó.

"Y bueno, con ganas de seguir acumulando entrenos, partidos y ponernos a tope para lo que viene que va a ser una temporada muy larga pero muy bonita", añadió.

Vallejo reconoció que las cosas no le fueron bien en la cesión en el Granada, donde tuvo una participación anecdótica, y que por eso ha puesto toda la carne en el asador este verano.

"Siempre intento trabajar al máximo. Como la temporada pasada no fue muy bien, he intentado coger pocas vacaciones porque veía que no me hacía falta...", reconoció con una sonrisa.

"Lo que me hacía falta era integrarme a lo que era una dinámica de equipo, competición. Y me ha venido fabuloso el estar aquí en la gira, el estar sobre el césped, para seguir cogiendo ese ritmo que a todo futbolista le hace falta", contó.

Cuestionado sobre si se quedará en el Madrid, Vallejo respondió con firmeza.

"Sí, por supuesto. Ese es mi objetivo desde el primer día que empecé la pretemporada como uno más. Dispuesto a ayudar, a echar una mano en todo (...). Siempre me he sentido muy bien con este equipo, con este cuerpo técnico. Y este año más de lo mismo: a disposición y preparado porque va a ser un año de competir mucho", dijo.