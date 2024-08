Primera RFEF, Eredivise y otros destinos exóticos de los ex del Huesca

La SD Huesca encara la temporada 2024-25 sin trece de los futbolistas que formaban parte del equipo del anterior curso. Unos terminaron contrato y no llegaron a ningún acuerdo con el club para renovar, otros lo rescindieron y otros regresaron a sus clubes tras cesión. Después de su paso por el conjunto azulgrana, a cada uno de ellos le esperan nuevos compañeros. En ese amplio abanico tienen cabida variedad de equipos y países, desde los más cercanos y reconocibles hasta los más exóticos.

España, Holanda y Malasia

Son seis los futbolistas que abandonaron la SD Huesca el pasado junio y ya conocen su próximo destino. El central Carlos Gutiérrez, que llegó al club en enero procedente del Varen Nagasaki, reforzará la zaga del Zamora, recién ascendido a Primera RFEF. Álex Balboa fue uno de los cinco cedidos el pasado curso en la SD Huesca. Al concluir el periodo de préstamo y no permanecer en el Alavés, ha optado por marcharse a la primera Liga de Países Bajos. A sus 23 años, será en el Almere City FC donde el jugador guineano continúe desarrollándose como futbolista.

Un destino todavía más exótico es el que se ha buscado Enzo Lombardo, que vestirá la camiseta del Johor Darul Ta'zim FC, el gran dominador del fútbol de Malasia. Es dueño y señor de todos los campeonatos del país desde 2014. Javi Martínez, azulgrana las pasadas dos temporadas en calidad de cedido, regresa a Osasuna, donde espera hacerse un hueco definitivo y convertirse en una pieza recurrente. Jovanny Bolívar, que también concluyó su cesión después de llegar a Huesca en septiembre y disputar 19 partidos, ha vuelto al Albacete, conjunto con el que posee contrato hasta junio de 2028.

Por último, un caso que mantiene el patrón de abandonar la SD Huesca, pero que apenas pudo gozar de minutos con el primer equipo: Diego Aznar. Ante la falta de protagonismo, el futbolista zaragozano decidió en enero firmar con el filial del Valencia, donde acumuló tres dianas. Sabiendo que lo iba a tener difícil para hacerse con un hueco en la delantera de la SD Huesca, el atacante ha optado por machar cedido hasta final de temporada al Sestao River, conjunto de Primera RFEF.

Un mes para decidir nuevas aventuras

Otros siete ex-azulgranas no conocen todavía cuál será su equipo la próxima temporada -o, al menos, no se ha oficializado hasta el momento-. El guardameta Álvaro Fernández es el principal ejemplo. Después de una etapa de cuatro temporadas defendiendo la portería azulgrana, el riojano decidió no renovar su contrato a sabiendas de las novias que tenía como el Villarreal o el Rayo, aunque es el Sevilla quien ostenta mayores papeletas. El zaguero Iván Martos, que visitó la azulgrana la pasada campaña, tampoco tiene decidido su destino. Ni Juanjo Nieto, cuyos dos principales pretendientes son, hasta el momento, Oviedo y Elche.

Kento Hashimoto, que determinó rescindir el contrato a pesar de mantener vinculación con la SD Huesca, tampoco tiene asegurada una nueva aventura. En este caso, es el Cartagena quien podría estar más cerca de contar con el japonés, que todavía no ha dado ningún paso hacia adelante. Samu Obeng también abandonó la entidad oscense tras completar su segundo año de cesión. Pese a ello, el Oviedo -club propietario- no cuenta en sus planes con el ghanés, y la idea es ejercer una nueva cesión para consumar el año de contrato que tiene firmado. A día de hoy, el Burgos es el principal pretendiente del ariete.

Otro nombre importante que abandonó el club en junio fue Elady Zorrilla, poniendo fin -temporalmente- a los seis meses que estuvo cedido en el Huesca. El andaluz ya hizo pública su marcha del Tenerife, club al que pertenecía, y varios equipos de Segunda están atentos a su futuro. El Deportivo de La Coruña es uno de los clubes que tiene el ojo puesto en el ariete desde el pasado mercado invernal.

Otra opción seria es la de volver a la que fue su casa desde enero: El Alcoraz. A pesar de que el club se encuentra en busca y captura de un delantero de sus mismas condiciones, su vuelta no se trata de una operación sencilla. El Murcia de Primera RFEF también es otro de los clubes interesados, aunque se trata de una opción difícil después de haber exhibido un gran nivel en Segunda División.

El serrablés Rafa Tresaco, formado en la cantera azulgrana, se despidió del club este verano tras finalizar contrato y no haber gozado de numerosas ocasiones a las órdenes de Antonio Hidalgo. Actualmente, el atacante se encuentra sin equipo, a pesar de que clubes de Segunda como el Deportivo de La Coruña estaban interesados en su situación. El ex-futbolista aragonés Fernando Soriano es el actual director deportivo de la entidad gallega. Un hombre que conoce al club azulgrana y tiene un ojo puesto en los talentos que florecen del mismo.