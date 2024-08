Polémica con el papel de Jenni Hermoso con España: “Hay cosas que no tienen respuesta”

La jugadora de España, Jenni Hermoso, está acaparando la atención en estos Juegos Olímpicos. Más que por lo que juega, por lo que no juega. La futbolista española tuvo un papel residual en los dos primeros partidos. Este miércoles fue titular ante Brasil, pero fue sustituida en la segunda parte y, tras el encuentro, no pudo ocultar su malestar.

Ante los micrófonos de la Cope, dijo que “por fin” tuvo más minutos ante el combinado carioca. “Estoy perfectamente, sigo siendo la misma jugadora que el mes pasado o hace tres días (...). Hay cosas que no tienen respuesta y ahora tengo un rol diferente. Aceptándolo o no, es lo que me toca”, se resignó, en unas palabras que parecieron dirigidas directamente a la seleccionadora, Montse Tomé.

Hermoso tuvo ante las sudamericanas su primera titularidad en los Juegos Olímpicos. Ante Japón solo estuvo en el campo 23 minutos, mientras que contra Nigeria vio todo el partido desde el banquillo. Este miércoles la seleccionadora le dio 59 minutos. Cuando fue sustituida, lo hizo con signos de evidente enfado.

En lo que va de Juegos Olímpicos, las opciones en ataque de Montse Tomé han pasado principalmente por por jugadoras como la aragonesa Salma Paralluelo, Mariona Caldentey y Athenea del Castillo, por lo que el papel de Jenni Hermoso ha pasado a ser secundario. Está por ver cuál será ahora que la competición entra en su fase decisiva, con los cruces de cuartos de final y las eliminatorias que darán derecho a luchar por las medallas.

La selección española femenina de fútbol venció a Brasil gracias a un gol de Athenea del Castillo en el segundo tiempo y al broche de otro golazo de Alexia Putellas, para sellar su pleno en la primera fase y llegar a cuartos de final como muy favorita a las medallas.

Las de Montse Tomé, que al final del día conocieron que Colombia será su próximo rival, firmaron el nueve de nueve para quedarse con el primer puesto del grupo. A priori, la campeona del mundo y de la Liga de Naciones tiene así un rival más asequible, aunque Colombia, tercera del Grupo A, tuvo que lidiar con Francia y Canadá. Las galas serán rival de las brasileñas por un puesto en semifinales.