La ilusión óptica provocada por la perfecta sincronización de las saltadoras chinas

China ganó un nuevo oro en saltos, esta vez gracias a las campeonas del mundo Yuxi Chen y Hongchan Quan, que se pusieron en cabeza desde el principio de la final de la plataforma sincronizada.

Tan significativo como su medalla, no obstante, fue la transmisión televisiva en la que se aprecia la perfecta sincronización de las saltadoras. Es más, desde un ángulo en concreto parece que solo hay una atleta, pero después se abre el plano y se comprueba que son dos. El vídeo se ha hecho viral en las redes sociales y decenas de comentarios de aficionados afirman que no se puede coordinar mejor un salto a la piscina. Únicamente cuando las saltadoras tocan el agua se comprueba que no es la competición individual sino que se está asistiendo a la prueba por parejas.

Las deportistas chinas sumaron 359,10 puntos, por 315,90 de las norcoreanas Jin Mi Jo y Mi Rae Kim, que firmaron una remontada meteórica con sus tres últimos intentos y se alzaron con la plata.

El bronce en el Centro Acuático parisino fue para las británicas Andrea Spendolini y Lois Toulson, con 304,38, y la cuarta plaza para las canadienses Caeli McKay y Kate Miller, con 297,22. Las mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco, medallistas de bronce en Tokio 2020, ocuparon la quinta posición (297,66).

La china Yuxi Chen, de 18 años, ya ganó el oro en esta prueba en Tokio 2020, aunque con distinta pareja. Competirá asimismo en la plataforma individual, en la que fue subcampeona en la pasada edición.

China ha ganado las tres competiciones de saltos disputadas hasta ahora: trampolín sincronizado femenino y plataformas sincronizadas masculina y femenina. También ha estado en todos los podios Gran Bretaña, con una plata y dos bronces.

En la prueba de este miércoles las estadounidenses Delany Schnell y Jessica Parratto, plata en Tokio 2020, tampoco pudieron mantenerse en el podio y bajaron a la sexta posición.